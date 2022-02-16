3幕僚辭官參選議員 侯友宜：任何人都不可「報」侯家軍
新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷及新北市長室前秘書吳訓孝，3人已於14日請辭投入年底的新北市議員選戰，被外界解讀為「侯家軍」正式的成形；對此，新北市長侯友宜今（16）日強調，從來都沒有所謂的「侯家軍」，任何人都不可以「報」侯家軍。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-16 11:44:02
侯友宜認為，每個年輕人一定要選擇做自己，選自己的路，一定要有自己的價值跟夢想，他一直鼓勵年輕的朋友，多為國家、人民做事，更為新北市、曾經努力過的地方多一點奉獻與犧牲，這才是應有的態度；因此，只要跟他接觸過、夠優秀、願意做的年輕人，他都給予鼓勵，並不一定要跟他曾經同事過，
侯友宜指出，從他開始擔任公職迄今，無論是在警界、新北市的市長或副市長，這麼多年來，從來都沒有所謂的「侯家軍」，任何人都不可以「報」侯家軍；人只有選擇做他自己，要贏得人民的信賴，靠自己努力的做事、靠自己的熱情與價值卻逐夢，這才是最重要。
侯友宜表示，對於年輕人，他都給予期待、祝福與加油，也希望新北市在選舉的過程當中，年輕的朋友願意給新北市民多一個選擇、一個做事的力量，他真的都很感謝；因為有這些年輕人的願意奉獻，才讓新北市有選擇人才培育的機會，他心存感激。
國民黨為鼓勵青年參政，研擬青年加權50％以上的看法？侯友宜回應，國民黨對年輕人的鼓勵，不管用什麼方式，只要對年輕正向的都是好事；在地的青年軍首次參選，是否用在地的力量打電話給予支持？侯友宜說，為新北市努力做事，只要做事態度是對的，對新北市的市民是好的，都給予鼓勵、加油與打氣。