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iPhone神奇「降噪」功能實測！吹風機秒靜音　這幾款可用

▲實測iPhone「內建降噪」功能，讓吹風機自動靜音，好強！(圖／記者周淑萍攝)
▲實測iPhone「內建降噪」功能，讓吹風機自動靜音，好強！(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-02-16 13:49:40

果粉注意，在iPhone 11、iPhone 12系列、且運行iOS 15作業系統，可以在「輔助設定」>「音訊 / 視覺」內找到「電話降噪」，開啟此功能後，通話時手機放到耳邊時，可以自動降低周圍噪音，默默提升通話品質達到聲音更清晰的效果。然而，最新的iPhone 13系列卻沒有此功能，讓不少蘋果社團的果粉們大呼不解，等到iOS 15.2、iOS 15.3版本依舊沒有解決這問題，先別怒！近期網路就流傳可以用「語音隔離」來取代，《NOWnews今日新聞》的實測，真的超乎意外的強大。

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▲「麥克風模式」下有3種模式，包含：標準、語音隔離、寬廣頻譜。(圖／記者周淑萍攝)
▲「麥克風模式」下有3種模式，包含：標準、語音隔離、寬廣頻譜。(圖／記者周淑萍攝)
實際透過LINE進行測試，手機撥打LINE語音通訊，接著螢幕由上往下滑可以開啟「控制中心」，點一下「麥克風模式」，就會出現3種模式：標準、語音隔離、寬廣頻譜，再依照需求選擇。

▲手機撥打LINE語音通訊，接著螢幕由上往下滑可以開啟「控制中心」，就能使用「麥克風模式」。(圖／記者周淑萍攝)
▲手機撥打LINE語音通訊，接著螢幕由上往下滑可以開啟「控制中心」，就能使用「麥克風模式」。(圖／記者周淑萍攝)
在手機距離約15公分地方開啟吹風機，在「標準」模式下可以聽到人聲和吹風機的聲音，就是一般我們常聽到的通話品質，切換到「語音隔離」模式後，神奇的將背景環境噪音降至最低，甚至是完全聽不到吹風機的聲音，人聲雖然有點悶，但隔離噪音的效果相當讓人驚艷。轉換到「寬廣頻譜」下，則完全收進周圍的背景聲音。

但「語音隔離」無法於手持通話使用，必須透過擴音或是耳機使用狀態下才，且作業系統必須更新到iOS 15以上且使用A12仿生處理器以上的iPhone機型才能運行，iPhone XR、XS、11、12、13等系列手機都可以支援。不過此功能為iPhone專屬，意味當用iPhone撥打給Android系統時，是無法啟動此「語音隔離」模式。

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