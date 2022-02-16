納豆驚傳「無法認人、說話」　經紀人26字急回應

41歲納豆（本名林郁智）腦出血入院做了多次引流手術，至今已經24天，經紀人說「家人表示納豆恢復狀況良好」，怎料，今有媒體報導他雖然甦醒，但無法認人、說話及有肢體動作。對此，經紀人向《NOWnews今日新聞》嚴正駁斥。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-16 13:28:35｜2022-02-16 13:45:23
據《三立新聞網》報導，納豆目前雖然清醒，但因為後遺症影響，現階段認不得人，也無法開口說話跟有肢體動作，女友依依情人節當天才會發文幫他集氣，而納豆主持的節目《同學來了》18日將復工，由於他已經告假到5月份，電視台正在找代班人選。
針對納豆最新病況，經紀人鄭重澄清：「我這幾天都有跟納豆視訊通話，狀態並非報導所寫的，謝謝大家！」
依依2天前在臉書發文，透露納豆始終扮演帶領她前進、開導、陪伴及照顧她的角色，現在對方生病了，承諾自己會打起精神，變得更積極、堅強，因為納豆不會想看到她因此而喪志，特別是在他最需要她照顧和陪伴的時候。
「豆很辛苦的撐過了最難熬的時間，他讓我們每個人都充滿希望，所以我也會加油，除了繼續陪著你走完這條路之外，我會當一個不讓你擔心女朋友」，依依說道。（編輯：楊穎軒）