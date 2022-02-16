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納豆驚傳「無法認人、說話」　經紀人26字急回應

▲納豆最新病況傳出認不得人。（圖／納豆、依依臉書）
▲納豆最新病況傳出認不得人。（圖／納豆、依依臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-16 13:28:35｜2022-02-16 13:45:23

41歲納豆（本名林郁智）腦出血入院做了多次引流手術，至今已經24天，經紀人說「家人表示納豆恢復狀況良好」，怎料，今有媒體報導他雖然甦醒，但無法認人、說話及有肢體動作。對此，經紀人向《NOWnews今日新聞》嚴正駁斥。

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▲納豆驚傳腦出血送醫。（圖／NOWnews資料照）
▲納豆住院治療快1個月。（圖／NOWnews資料照）
據《三立新聞網》報導，納豆目前雖然清醒，但因為後遺症影響，現階段認不得人，也無法開口說話跟有肢體動作，女友依依情人節當天才會發文幫他集氣，而納豆主持的節目《同學來了》18日將復工，由於他已經告假到5月份，電視台正在找代班人選。

針對納豆最新病況，經紀人鄭重澄清：「我這幾天都有跟納豆視訊通話，狀態並非報導所寫的，謝謝大家！」

▲納豆（右圖左）病倒開刀，女友依依情緒一度崩潰。（圖／陳依依、納豆IG）
▲納豆（右圖左）病倒開刀，女友依依情緒一度崩潰。（圖／陳依依、納豆IG）
依依2天前在臉書發文，透露納豆始終扮演帶領她前進、開導、陪伴及照顧她的角色，​現在對方生病了，​承諾自己會打起精神，變得更積極、堅強，​因為納豆不會想看到她因此而喪志，​特別是在他最需要她照顧和陪伴的時候。

▲納豆和依依年紀差距大，但感情甜蜜，交往至今4年多。（圖／納豆IG）
▲納豆和依依年紀差距大，但感情甜蜜，交往至今4年多。（圖／納豆IG）
「豆很辛苦的撐過了最難熬的時間，​他讓我們每個人都充滿希望，​所以我也會加油，​除了繼續陪著你走完這條路之外，​我會當一個不讓你擔心女朋友​」，依依說道。​（編輯：楊穎軒）

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