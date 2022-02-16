特企／阿樂cos火辣禰豆子　攜藝人網紅齊推鬼滅金融卡

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《鬼滅之刃》電影及影集上映後帶動影迷、劇迷、動漫迷，對於周邊商品的搶購收藏風潮，這次身為鬼滅迷的藝人網紅們一起透過雲cosplay串聯集體展示出2022年最值得收藏擁有的鬼滅之刃授權金融商品 -「玉山銀行鬼滅之刃Visa簽帳金融卡」，無論是人氣主角炭治郎與禰豆子的「親情羈絆兄妹款」或是鬼殺隊炭治郎、善逸、伊之助的「同期情誼夥伴款」，兩款經典人物限量珍藏鬼滅卡申辦期限從即日起至今年6月30日截止，只要線上開立數位存款帳戶就能即刻申辦，限時限量，錯過將永遠遺憾。
為了回饋《鬼滅之刃》的諸多同好，持卡於台灣官方代理木棉花直營門市「muse木棉花銀河指揮部」或線上商城「木棉花樂園」，購買鬼滅之刃系列商品可享九折優惠，鬼滅迷千萬不可錯過。
除此之外更有多項優惠：
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