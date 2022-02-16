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特企／阿樂cos火辣禰豆子　攜藝人網紅齊推鬼滅金融卡

▲兄妹款卡面設計。（圖／品牌提供）
▲兄妹款卡面設計。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-02-16 17:36:23

日本超夯動漫近日《鬼滅之刃第二季遊郭篇》迎來最終回，同時宣布第3季《刀匠村篇》將展開製作的消息，身為超級動漫迷的女星阿樂（林妤臻）曾突破女神形象cosplay成為電影裡的男性角色「炎柱－煉獄杏壽郎」，99%還原度扮相褒貶兩極。為此，阿樂於台北國際動漫節前夕透過社群媒體帳號發起線上鬼滅之刃雲cosplay盛會，邀約眾多藝人網紅好友一起參與變裝影片。

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阿樂這回選擇cos主要女性角色「禰豆子」的甜美裝扮下依舊藏不住好身材，影片發布後瞬間擄獲網友及粉絲熱烈迴響，引發一連串熱愛《鬼滅之刃》的好友及粉絲騷動，紛紛響應發揮創意裝扮kuso回應，其中包含熱愛搞笑裝扮的旅遊節目主持人八弟（蕭志瑋）裝扮成為禰豆子的哥哥「炭治郎」、還有在電影《總舖師》中因演出召喚獸之一而走紅的小花（陳彥佐）巧扮逗趣版「嘴平尹之助」；Oni的詮釋下還原度幾近百分百的金髮少年「我妻善逸」，還有多位動漫小提琴家、動漫收藏家及專業動漫coser正在加入影片串聯，與眾好友們一起裝扮KUSO動漫《鬼滅之刃》的四大主角，在台北動漫節期間共襄盛舉大玩cosplay。

《鬼滅之刃》電影及影集上映後帶動影迷、劇迷、動漫迷，對於周邊商品的搶購收藏風潮，這次身為鬼滅迷的藝人網紅們一起透過雲cosplay串聯集體展示出2022年最值得收藏擁有的鬼滅之刃授權金融商品 -「玉山銀行鬼滅之刃Visa簽帳金融卡」，無論是人氣主角炭治郎與禰豆子的「親情羈絆兄妹款」或是鬼殺隊炭治郎、善逸、伊之助的「同期情誼夥伴款」，兩款經典人物限量珍藏鬼滅卡申辦期限從即日起至今年6月30日截止，只要線上開立數位存款帳戶就能即刻申辦，限時限量，錯過將永遠遺憾。

為了回饋《鬼滅之刃》的諸多同好，持卡於台灣官方代理木棉花直營門市「muse木棉花銀河指揮部」或線上商城「木棉花樂園」，購買鬼滅之刃系列商品可享九折優惠，鬼滅迷千萬不可錯過。

除此之外更有多項優惠：
1. 持卡一般消費享0.3%現金放送，且「回饋無上限」
2. 用於Spotify、Netflix、Disney+、Nintendo、PlayStation等指定數位通路扣款，現金回饋更達10%，每月上限100元
3. 持卡購買cama café大杯經典黑咖啡、經典拿鐵享第2杯6折福利
4. 首次辦卡在核卡後45天內於國外網購滿3,000元，贈300元7-ELEVEN商品券。
5. Pinkoi最高現折180元優惠、KKday指定行程15%優惠
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7. 淘寶網每週三3%免手續費優惠
8. 首次開立臺幣+外幣數位帳戶，每月可享臺幣跨提/跨轉免手續費優惠各3次，首次加入
9. e.Fingo會員再享200點e.Fingo點數！(點數1點等值新臺幣1元)

申辦連結：https://esun.co/zdB9F

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