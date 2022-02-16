特企／《蔚藍檔案》HAPPY 100th Day　全面啟動！

首先《蔚藍檔案》為了向各位老師們表達感謝的心意，發送給針對到2月23日為止有登入遊戲的帳號，贈送遊戲內貨幣「青輝石1200個」作為禮物，同時在官方社群還發布了Digital Notes、貼紙、桌布、音源等可以透過線上保存的各種「線上數位週邊」。Digital Notes以透過遊戲角色設計的年曆、月計畫、線條便條紙、方格便條紙等構成，貼紙則以「Momo好友」、「學園徽章」、「社團徽章」、「角色」圖製作而成。
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金用河總監表示「為了報答玩家們的關心和喜愛，精心準備了線上數位週邊，並會持續為了提供更加有趣的《蔚藍檔案》竭盡全力。未來也會努力在遊戲之外持續提供有趣的《蔚藍檔案》相關內容。」。
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