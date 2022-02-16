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特企／《蔚藍檔案》HAPPY 100th Day　全面啟動！

▲針對到2月23日為止有登入的所有玩家將給予「青輝石1200個」禮物。（圖／品牌提供）
▲針對到2月23日為止有登入的所有玩家將給予「青輝石1200個」禮物。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-02-16 17:39:29

NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於今日開始迎接遊戲上市100天的紀念，從2月16日開始進行「HAPPY 100th Day」活動。

首先《蔚藍檔案》為了向各位老師們表達感謝的心意，發送給針對到2月23日為止有登入遊戲的帳號，贈送遊戲內貨幣「青輝石1200個」作為禮物，同時在官方社群還發布了Digital Notes、貼紙、桌布、音源等可以透過線上保存的各種「線上數位週邊」。Digital Notes以透過遊戲角色設計的年曆、月計畫、線條便條紙、方格便條紙等構成，貼紙則以「Momo好友」、「學園徽章」、「社團徽章」、「角色」圖製作而成。

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除此之外也提供給玩家在PC、平板、手機、智慧型手錶可以使用的40種以上的桌布作為禮物，並且還提供「Target for love」、「Unwelcome School Piano Jazz ver」等受到玩家好評的數位音源。

金用河總監表示「為了報答玩家們的關心和喜愛，精心準備了線上數位週邊，並會持續為了提供更加有趣的《蔚藍檔案》竭盡全力。未來也會努力在遊戲之外持續提供有趣的《蔚藍檔案》相關內容。」。

更多關於《蔚藍檔案》的改版更新內容，可透過官方粉絲團進行確認。

《HAPPY 100th Day 》活動網頁: https://nexon.link/8eA

《夏日天空的願望清單》事前預約網頁: https://nexon.link/8el

《蔚藍檔案》官方網站: https://bluearchive.nexon.com

《蔚藍檔案》官方Youtube頻道: https://bit.ly/3pNJAOX

《蔚藍檔案》官方Facebook粉絲團: https://www.facebook.com/TW.BlueArchive

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