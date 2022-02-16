京城銀對今年景氣審慎樂觀　但台股要登2萬點有條件

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由於京城銀去年自結稅後淨利56.3億元，每股稅後盈餘5.02元，較2020年增加3%及2%，皆創下歷史新高，京城銀表示在全年獲利保持高水準下，可望維持現金股利穩定或成長，維持符合「一致性」和「穩定性」的長期股利政策，就待董事會最終決議。
在資產品質方面，京城銀於去年12月一次性認列台開公司全額債權損失22.97億元，去年逾期放款比率0.02%、逾期放款覆蓋率8277.51%、全體放款覆蓋率1.51%。一次性認列全額債權損失，反應京城銀對於風險控管與資訊透明度一貫的高標準要求。京城銀再次強調，向來在放款審核及風險控管上以嚴謹態度看待，對台開的放款多為擔保性質，未來隨著資產保全作業進行將可望逐步處分回沖獲利，預估對京城銀長期整體營運影響有限。
展望2022年，京城銀分析許多國家已走向解封，台灣經濟成長動能可望持續強勁，主計處預測今年經濟成長率為4.15%，因此維持審慎樂觀的看法不變。長期來看，由於科技產業接連公佈在南台灣的資本支出計畫，加上近年台商回流的趨勢，預期未來幾年產業將持續投資南台灣地區，南部地區持續展現經濟活力，而京城銀有7成以上的營運據點位於南台灣，將有助於把握此地區的商機。在淨利差方面，京誠銀今年可望與2021年約略相同或微升。升息預期與趨勢可能使存放款利差擴大，然淨利差的變化可能受資產組合調整影響。
至於台股今年是否有望見到2萬點？京城銀董事長戴誠志認為目前台股市值大約50兆元，其中有35%至38%集中在政府基金、法人機構等較穩定的籌碼，接下來若要萬八漲到2萬點，以現在的上市公司市值來推算，需要2兆元的資金活水，即便台灣近2年來因疫情不能出國，消費、投資都留在國內，但這部分資金頂多7千億元，即便台灣本益比再低、今年股息發放得再多、國家經濟成長等這些基本面的利多條件加持，2兆元的數字要變得出來，才能談2萬點。
不過，他也提到，目前台股均量在近3000億元水位，大盤指數維持萬八應是安全，預估全年指數萬八以上的天數應該多於萬八以下，如果台股日成交量能回到3800億至4千億的水準，大盤上看18800點、19000點應沒問題。