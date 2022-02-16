謝立功、賴香伶爭提名！民眾黨：黨員投票加全民調決定
2022地方縣市首長選戰在即，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，也將面對創黨以來的第一次的九合一選舉。民眾黨今（16）日下午召開中央委員會議，會中也針對桃園市長候選人海選計畫進行討論。發言人張清俊會後轉述，目前將以秘書長謝立功與立委賴香伶兩人為對象，並進行政見發表會、黨員投票及全民調統計，並以此決定桃園市長的提名人選。
記者丁上程／台北報導
2022-02-16 16:15:24
張清俊表示，桃園市長候選人的海選計畫，已經按照機制進行相關作業，目前出線的人選為謝立功及賴香伶，兩人在協調會中都各自說明了對桃園市發展的願景與想法，也都展現了強烈的企圖心。而在協調會中，雙方都展現「當仁不讓」的堅決態度，因此黨中央將進行第二階段的作業，將會採取「30%黨員投票、70％全民調」的方式決定提名人。
而針對詳細的海選過程，身兼選決會成員的中央委員林富男也說明，此次桃園市長海選作業，一共有9人報名，後來因為各項因素，其中5人並未前來面試，另外4人在面試後進行評比，最終有兩人勝出，分別為謝立功與賴香伶。林富男強調，兩人在談話過程中都展現強大的參選決心，因此將進行更進一步的初選程序。
林富男表示，初選程序第一階段的活動是在2月18日舉行「競選桃園市長選舉公報記者會」，預計邀請民眾黨在桃園市的市議員提名人以及謝立功、賴香伶一起參加，民眾黨秘書處也會將公報的內容放在民眾黨官網首頁、桃園市黨部官網、桃園市黨代表Line群組，並進一步收集地方黨員的意見。至於黨員投票的日期則是預定為3月6日、7日，而民調日期、施作方式仍待協調。