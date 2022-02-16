林心如揭《華燈初上4》進度 霍建華演「黑道」原因閃瞎
林心如今（16）日出席美容錠代言記者會，她砸2.5億製作的《華燈初上》掀起推理風潮，有可能拍第四季或電影版嗎？林心如承認討論過：「大家坐下來好好聊過，如果沒有更好的故事，寧願停在最好的結局。」林心如不想為了拍續集，重複死人老哏，所以編劇還在構思中，「如果要拍的話會同步，這兩個（第四季、電影版）準備功夫一樣。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-16 16:53:35
林心如在《華燈初上》和老公霍建華同台，還狠甩他一巴掌，她透露其實當初給了老公好幾個角色挑，霍建華只說：「妳給我最輕鬆的角色，反正我的重點是幫妳客串，並不是要演什麼好角色。」一席話把老婆寵上天，不過到了現場，林心如才知道要打霍建華巴掌，她覺得「Rose媽媽」應該不敢打黑道老大，為此跟導演討論過，最後問現場工作人員意見，每個人喊聲：「打！」林心如打了4巴掌才拍完，她笑說：「我一定認真打，他也不是第一次被我打了，以前《傾世皇妃》就打過。」
林心如透露，霍建華不是每場戲都搭她，可是只要老公來拍戲，她一定等老公收工，還帶老公去吃消夜，補償他挨耳光的皮肉痛。另一個男主角楊祐寧在戲裡第4次追林心如，每次都追不到，虧林心如太故意了，有沒有可能再拍一部戲讓他終於追到？林心如打趣：「大家都已婚人士了，就先這樣吧，以後看看老楊有沒有機會。」而不少網友好奇，《華燈初上3》為何隔了3個月才上架？林心如解釋因為前兩季收視很好，第三季加配4國字幕，因此製作時間延長。
林心如製作下一部新戲將於7月開拍，她表示新戲講生死議題，主要是大男主角的戲，由杜政哲編劇、許肇任導演，會不會有《華燈》班底？她說：「看看吧，角色滿多的。」談到近況，林心如表示殺青後都在運動，勤做皮拉提斯、拳擊、滾輪，維持48公斤紙片人身材，老公有讚美過嗎？林心如放閃：「從他的眼神就看得出來，不需要言語。」