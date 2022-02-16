謝和弦護航G級子瑜！怒罵莉婭　「關起門來修理」

謝和弦與莉婭再婚11個月，婚姻生活看似穩定，沒想到昨（15）日莉婭突然指控「G級子瑜」祈錦鈅介入婚姻，雙方多次隔空交火，事件越演越烈，而在今（16）日稍早謝和弦、祈錦鈅合體開直播，想要釐清整件事情，謝和弦還在直播中表示，真的不適合結婚。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-16 17:02:38
祈錦鈅邀請謝和弦一起直播，謝和弦進入直播後，馬上就向對方道歉，「我不想要跟大家講這種鳥事，所以我只能跟你一直道歉，我也不知道發生什麼事。」他也不懂為什麼太太莉婭突然來這一齣，語氣無奈的說：「我還是不要結婚好了啦！」
謝和弦也提到，事情發生後有嚴厲的罵莉婭，「這樣就跟我前妻一樣，搞不清楚狀況就罵。」也解釋可能因為祈錦鈅對莉婭來說太有威脅性了，「但沒關係啦，這件事不會影響到我跟妳。」他也態度嚴肅的向祈錦月鄭重道歉：「家裡的事情沒有處理好，他講妳的事情沒有查證，這樣是不對的，我自己會關起門來修理她。」
而針對莉婭指控祈錦鈅私約謝和弦過夜一事，祈錦鈅還原真實情況，提到：「約過夜這件事，不是單獨約的！而且她說我要仙人跳你，我看起來沒錢嗎？」謝和弦表示，祈錦鈅是約他與朋友們一起去玩，因為可以唱歌，聽完祈錦鈅的說法，謝和弦回應：「妳才要擔心我吧！我是渣男欸，妳才危險吧！」