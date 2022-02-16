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中資快時尚SHEIN赴新加坡當跳板　計劃今年在美上市

▲中國時裝零售商SHEIN擴大新加坡辦事處，除了支持東南亞市場，還要規避中國對海外IPO審查。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲中國時裝零售商SHEIN擴大新加坡辦事處，除了支持東南亞市場，還要規避中國對海外IPO審查。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-02-16 17:20:40

據路透報導，中國時裝零售商SHEIN近期積極擴大新加坡辦事處，並在新加坡大舉招募，主要的目的除了支持東南亞市場發展，更重要的是要規避中國日趨嚴格的海外IPO審查，因應今年重啟在紐約上市的計劃。

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據知情人士和路透對SHEIN的申報文件進行分析發現，SHEIN正在積極擴大新加坡辦事處，此前它已將一家新加坡公司作為其事實上的控股公司；另有人士透露，SHEIN的目標是到年底將新加坡員工人數增加3倍至200人左右，招募職位包括政府關係助理、人力資源、營銷和IT等。

SHEIN則表示，目前正在擴大新加坡辦事處，以支持該公司在東南亞市場的成長。若SHEIN真的成功在紐約IPO，將有望成為中國監管機構自去年7月對赴美上市企業審核趨嚴以來，中資企業在美國第一個重大股權交易案。

不過，對於是否也已經法律和行政總部遷移至新加坡，SHEIN僅回應，在中國、新加坡和美國等主要市場都設有業務中心。

SHEIN是是由其創辦人兼執行長許仰天於2008年在南京創立，此後發展成為一家全球快時尚服飾品牌；該公司在2021年初的估值約為500億美元，該公司在中國生產成衣，然後在美國、歐洲及亞洲進行線上銷售，但未在中國銷售。目前，許仰天已成為新加坡永久居民。
 

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