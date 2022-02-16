北市確診+1 案19816足跡曾至法鼓山農禪寺、錢櫃SOGO店
新冠肺炎疫情在台北地區逐漸趨緩，台北市政府昨（15）日也開始進行微解封。而今日則傳出1例新的確診案例，為案19816一名50多歲女性，因得知同事（案19813）於14日確診，15日進行PCR檢測後陽性確診。衛生局今（16）日也公布該案的相關足跡，從6日起至15日，足跡遍及法鼓山農禪寺以及SOGO錢櫃。
記者丁上程／台北報導
2022-02-16 17:37:53｜2022-02-16 17:39:34
衛生局方面表示，案19816於6日中午12時36分至50分前往法鼓山農禪寺；7日下午14時前往台新國際商業銀行石牌分行、15時前往中國信託商業銀行石牌分行；9日下午17時則前往新東王烘焙坊中華店、台北市公有南門市場(南門中繼市場)、10日下午14時造訪台北霞海城隍廟；12日晚間20時前往滿粥穗台北大安店用餐；13日中午13時至15時30分則在中山區滿穗台菜用餐，15時47分至16時短暫於錢櫃台北SOGO店停留。
14日下午13時30分至14時30分許則於蒔蘿香草蔬食餐廳北投店、16時3分至10分則於太和工房台北博愛門市消費、16時56分至17時30分則至台灣省城隍廟參拜、晚間19時30分至20時至小南門福州傻瓜乾麵（延平總店）；15日11時則前往大龍峒保安宮、12時30分則在大同區正一堂養生膳食坊用餐。
衛生局表示，民眾若出入公共場域、餐飲場所等，務必落實戴口罩，實聯制、體溫量測、勤洗手、咳嗽禮節等個人防護工作，以降低感染風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。台北市立聯合醫院中興、仁愛、和平、忠孝、陽明院區及關渡、萬芳醫院等7個公費PCR篩檢站持續提供篩檢。
※【NOWnews 今日新聞
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