全民省荷包！蝦皮購物「新春購物節」民生用品限時買1送1
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生活中心/綜合報導
2022-02-16 18:00:00
萬物皆漲只有薪水不漲，想要省荷包，但又不知道該如何下手？蝦皮購物「新春購物節」誠意祭出買1送1、超便宜1元起、限時下殺1折起、新春美髮1折起等四大省錢優惠，讓你能用最少的預算買到心儀商品！省錢撇步第一招快筆記，「新春轉好運買1送1」精選上百件高CP值好物，居家必備的民生用品宮廷御用抽取式衛生紙延續年節喜氣，限時只要111元；女生每月必備愛康官方旗艦店涼感衛生棉任選20包只要847元；DR.WU 杏仁酸亮白煥膚精華幫你快速代謝老廢角質，讓肌膚亮麗動人，買1送1只要1500元；年後補救身材不用節食，低熱量、無澱粉的MOS摩斯漢堡蒟蒻組合限時600元，絕對是嘴饞零食的最佳選擇！
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