COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

邱鋒澤認了「再續前緣」　IG傳訊息還狂打電話

▲邱鋒澤與呂爵安「再續前緣」，將在KKBOX風雲榜上跨台港兩地共演。（圖／原音兄弟提供）
▲邱鋒澤與呂爵安「再續前緣」，將在KKBOX風雲榜上跨台港兩地共演。（圖／原音兄弟提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-02-16 23:30:00

「2022 KKBOX 風雲榜」即將於2 月26日在台北流行音樂中心登場，主辦單位在金虎年一開春即宣布喜訊，加碼邀請到兩組重量級表演嘉賓助陣，本屆「年度風雲歌手」暨表演嘉賓邱鋒澤，將攜手香港人氣男團MIRROR全能成員Edan呂爵安「再續前緣」，跨台港兩地共演。說起兩人認識的過程，竟是靠著IG傳訊息促成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂爵安與邱鋒澤同為人氣團體成員，兩人去年因合作推出雙語版本歌曲《年青有為》、《一表人才》結緣， 同一旋律分別以國語和粵語詮釋，唱出面對失戀的態度，詞曲深入人心，此次因 KKBOX 風雲榜合作得以「再續前緣」，可說是允諾歌迷許願，屆時兩人將隔空連線異地共演，也表示非常期待。

▲第17屆 KKBOX音樂風雲榜表演嘉賓加碼，有邱鋒澤、呂爵安的合作舞台，也有許富凱、琳誼的合作歌曲。（圖／KKBOX 提供）
▲呂爵安將與邱鋒澤異地共演合作。（圖／KKBOX 提供）
談及兩人相識的契機，皆因Instagram私訊展開對話促成兩人緣分，呂爵安透露，先是因為邱鋒澤的歌曲而認識他，加上自己是《娛樂百分百》狼人殺節目的粉絲，呂爵安覺得邱鋒澤唱歌很厲害，先前自己也曾翻唱過邱鋒澤的歌曲，沒想到邱鋒澤不但留意到還特地傳訊支持，更發展出合作契機，因此表示呂：「可以跟他合作，真的是小粉絲夢想成真的感覺」。

戲稱IG是兩人「媒婆」的邱鋒澤表示：「呂爵安是一位很敬業、工作認真的人，又很幽默好相處、很有效率、很友善的印象，覺得像是認識很久的朋友。」呂爵安也提到：「印象最深刻的是第一次跟鋒澤通電話時，聽到本人聲音的感覺。他在節目上跟私底下的聲音和風格是一樣的，覺得他是個很真的人，而且十分隨和，我們也一拍即合，不需要磨合的過程，大家也很努力付出令合唱成事，兩人感覺就像是認識很久的朋友一樣。」

此外，金曲台語歌王許富凱出道10年，首登 KKBOX 音樂風雲榜成就解鎖，許富凱日前因與新生代創作歌手琳誼 Ring 合作、重新詮釋《愛情限時批》，這次首度登上風雲榜，主要是因擔任本屆音樂風雲榜表演嘉賓的琳誼 Ring 邀請，為提攜後輩不遺餘力助陣，兩人將齊登風雲榜同台演出。

▲第17屆 KKBOX音樂風雲榜表演嘉賓加碼，有邱鋒澤、呂爵安的合作舞台，也有許富凱、琳誼的合作歌曲。（圖／KKBOX 提供）
▲第17屆 KKBOX音樂風雲榜表演嘉賓加碼，有邱鋒澤、呂爵安的合作舞台，也有許富凱、琳誼的合作歌曲。（圖／KKBOX 提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
如果明天就是台北市長選舉之日，以目前浮上檯面的人選，您會投給誰呢？

如果明天就是台北市長選舉之日，以目前浮上檯面的人選，您會投給誰呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀