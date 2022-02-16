邱鋒澤認了「再續前緣」　IG傳訊息還狂打電話

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談及兩人相識的契機，皆因Instagram私訊展開對話促成兩人緣分，呂爵安透露，先是因為邱鋒澤的歌曲而認識他，加上自己是《娛樂百分百》狼人殺節目的粉絲，呂爵安覺得邱鋒澤唱歌很厲害，先前自己也曾翻唱過邱鋒澤的歌曲，沒想到邱鋒澤不但留意到還特地傳訊支持，更發展出合作契機，因此表示呂：「可以跟他合作，真的是小粉絲夢想成真的感覺」。
戲稱IG是兩人「媒婆」的邱鋒澤表示：「呂爵安是一位很敬業、工作認真的人，又很幽默好相處、很有效率、很友善的印象，覺得像是認識很久的朋友。」呂爵安也提到：「印象最深刻的是第一次跟鋒澤通電話時，聽到本人聲音的感覺。他在節目上跟私底下的聲音和風格是一樣的，覺得他是個很真的人，而且十分隨和，我們也一拍即合，不需要磨合的過程，大家也很努力付出令合唱成事，兩人感覺就像是認識很久的朋友一樣。」
此外，金曲台語歌王許富凱出道10年，首登 KKBOX 音樂風雲榜成就解鎖，許富凱日前因與新生代創作歌手琳誼 Ring 合作、重新詮釋《愛情限時批》，這次首度登上風雲榜，主要是因擔任本屆音樂風雲榜表演嘉賓的琳誼 Ring 邀請，為提攜後輩不遺餘力助陣，兩人將齊登風雲榜同台演出。