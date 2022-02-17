女星無預警脫掉婚紗　撕標籤回歸原始自我

鄭宜農推出新歌《新世紀的女兒》，她首次寫了一首獻給所有女性的歌，描寫她們在面臨自身選擇時的困境、心境與奮鬥的姿態。為呈現女性在各種身分下的狀態，4分多鐘的MV中，她一口氣轉換4種角色，從學生、上班族、性感女星，直到成為嫁作人妻的新娘。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-17 00:35:00
《新世紀的女兒》MV裡，鄭宜農在僅有4分多鐘的MV內一口氣轉換4種角色，從學生、上班族、性感女星直到成為新娘，每個角色都背負著來自外界與自己的期待，轉換過程中，宜農茫然匆促的微笑則像是還沒完全明白自己所身處的環境，就得被迫順應這樣的變化。令人驚豔的是，在最後她竟脫下了最後一套婚紗，回歸原始自我，就像是奮力突破所背負著的框架。
在這段當中，鄭宜農褪去一切「標籤」，用豪無拘束的舞動姿態展現內心的釋放，拍攝當下她表示感受很獨特：「也許是前面真的有體驗到被裝扮的束縛感，我真的是打從心裡感受到自由的在跳，覺得很感動。」這首歌宜農希望能獻給所有女性，她提到：「日常中每天都在接觸不同的女性，只要能在自己的選擇裡衝破困境，綻放自己光芒的，我都非常佩服。」也說到身邊最佩服的女性正是自己的阿嬤：「她一個人在貧苦的環境下帶大五個小孩，但是每天看她都是笑笑的，充滿幽默感的，這樣的精神凝聚了一整個家族。」也透露阿嬤是她寫這首歌的驅動力之一。