修杰楷洩《華燈》兇手2線索 被問王柏傑男男床戲超驚訝
修杰楷今（16日）出席運動智慧手錶新品發表會，近來他在《華燈初上》飾演貪污檢察官「葛檢」，免不了被逼問兇手的線索，修杰楷妙答2個特徵：「是人類」、「介於15到55歲」，化解爆雷的危機，他笑說拍完劇本整個燒毀，絕不給老婆賈靜雯偷看的機會，保密功夫做到家。
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-16 18:04:23｜2022-02-16 18:37:52
修杰楷的角色與第三季的警界黑幕關係千絲萬縷，他坦言劇本曲折離奇：「翻到越後面越多個『哇』。」尤其他和王柏傑若有似無的曖昧情愫，被直指是第三季預告中上演男男床戲的人，修杰楷否認：「怎麼可能？有這段喔？」問他是不是預告中戴銀色手錶的男子？他笑說：「我不知道什麼顏色，都忘了，今天是戴代言手錶。」
其實他願挑戰男男床戲，只要是信任的團隊就OK，老婆會同意嗎？他說：「靜雯不會反對啊，一定是尊重每個角色。」那跟王柏傑可以嗎？修杰楷說：「我要想一下，大家不要再自己腦補，再等1個月就可以知道真相。」
修杰楷被喝醉的小S爆料，拿小S、賈靜雯跟孫芸芸比美，他都不假思索選孫芸芸，修杰楷聽了澄清：「小S是問我為什麼大部分男生都選孫芸芸，我說當然啊，還要選嗎？她就生氣了，我趕緊飄走。」他以為小S會喜歡聽一些直接的真心話，沒想到一個太老實就得罪人，修杰楷打趣：「我就不太會說謊，說一些違背良心的話。」也口頭補償小S：「熙娣不會真的生氣，妳超美、第一名。」
賈靜雯問過這種送命選擇題嗎？修杰楷說有時候老婆看韓劇，也會拿宋慧喬這些美女給修杰楷二選一，「就像我也會問她孔劉跟元斌選誰一樣，她一定選孔劉，連我都選孔劉了。」那宋慧喬跟賈靜雯誰美？修杰楷這回學乖了：「我老婆。」直呼從今以後不要再答這種選擇題。