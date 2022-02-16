夜拍街機realme 9 Pro+三大特點曝光 預購送9千元清淨機
新世代的性價比手機品牌realme，今（16）日台灣市場首度同步全球發表數字系列新機realme 9 Pro系列，其中realme 9 Pro+為旗下首款Pro+機型，搭載旗艦機的SONY IMX766感光元件和OIS光學防手震，realme 9 Pro(8+128GB)售價11,990元、realme 9 Pro+(8+256GB)售價15,990元，皆於2/18～2/28開放預購，預購期間下單分別加碼贈送realme Watch S Pro 智慧手錶（市價3999元）與realme TechLife空氣清淨機 Pro（市價8990元）。
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-16 18:35:30
實際在第一時間快速地把玩realme 9 Pro+實機，有3個亮點新功能分享：
第一點：螢幕監測心跳
螢幕指紋感應系統除了可以進行生物性解鎖，同時還加入了長按即可監測心跳，於疫情期間自主做好第一層健康把關。
第二點：夜拍超狂
搭載realme全新ProLight超感光技術，配置SONY IMX766、OIS光學防手震和AI智慧降噪3.0，對於夜拍有大幅度的進化，實際在相當暗的室內手持拍攝，拍出來的照片很明顯提高亮度且保留相當多的細節。
第三點：拍照可玩性高
全新升級「街頭攝影模式2.0」，加入新潮復古濾鏡及智慧長曝光功能，無需進入專業模式設定複雜參數，只需手動調整曝光秒數，就能一鍵拍攝光軌等，且在街拍模式下，能使用一根手指完成縮放和對焦，放開即能拍攝照片。
其他特色功能
採用光致變色2.0會變色的背蓋設計，在陽光或紫外線照射下，呈現出由藍轉紅的色彩變化頗具特色。配置MediaTek天璣920 5G處理器，支援5G雙卡雙待和5GB DRE記憶體擴展技術，最高可擁有13GB動態記憶體，於大型應用程式間自由切換不卡頓，同時還兼具五重冰封散熱系統，100%覆蓋熱源，最高能使機身溫度降低10°C，電量也顯誠意，擁有4500mAh大電量及60W SuperDart超級閃充，只要30分鐘就能電量回血。