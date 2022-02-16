COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

夜拍街機realme 9 Pro+三大特點曝光　預購送9千元清淨機

▲realme今（16）日與全球同步發表realme 9 Pro系列新機，其中realme 9 Pro+搭載旗艦機的SONY IMX766感光元件和OIS光學防手震，提高夜拍品質。（圖／記者周淑萍攝）
▲realme今（16）日與全球同步發表realme 9 Pro系列新機，其中realme 9 Pro+搭載旗艦機的SONY IMX766感光元件和OIS光學防手震，提高夜拍品質。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-02-16 18:35:30

新世代的性價比手機品牌realme，今（16）日台灣市場首度同步全球發表數字系列新機realme 9 Pro系列，其中realme 9 Pro+為旗下首款Pro+機型，搭載旗艦機的SONY IMX766感光元件和OIS光學防手震，realme 9 Pro(8+128GB)售價11,990元、realme 9 Pro+(8+256GB)售價15,990元，皆於2/18～2/28開放預購，預購期間下單分別加碼贈送realme Watch S Pro 智慧手錶（市價3999元）與realme TechLife空氣清淨機 Pro（市價8990元）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▲realme 9 Pro+提供兩種顏色。（圖／記者周淑萍攝）
▲realme 9 Pro+提供兩種顏色。（圖／記者周淑萍攝）
實際在第一時間快速地把玩realme 9 Pro+實機，有3個亮點新功能分享：

第一點：螢幕監測心跳

螢幕指紋感應系統除了可以進行生物性解鎖，同時還加入了長按即可監測心跳，於疫情期間自主做好第一層健康把關。

▲螢幕加入心跳監測功能。（圖／記者周淑萍攝）
▲螢幕加入心跳監測功能。（圖／記者周淑萍攝）
第二點：夜拍超狂

搭載realme全新ProLight超感光技術，配置SONY IMX766、OIS光學防手震和AI智慧降噪3.0，對於夜拍有大幅度的進化，實際在相當暗的室內手持拍攝，拍出來的照片很明顯提高亮度且保留相當多的細節。

▲實際在相當暗的室內手持拍攝，在夜拍模式下，提高照片亮度同時保留細節。（圖／記者周淑萍攝）
▲實際在相當暗的室內手持拍攝，在夜拍模式下，提高照片亮度同時保留細節。（圖／記者周淑萍攝）
第三點：拍照可玩性高

全新升級「街頭攝影模式2.0」，加入新潮復古濾鏡及智慧長曝光功能，無需進入專業模式設定複雜參數，只需手動調整曝光秒數，就能一鍵拍攝光軌等，且在街拍模式下，能使用一根手指完成縮放和對焦，放開即能拍攝照片。

▲街頭攝影模式2.0加入長曝光功能（圖／記者周淑萍攝）
▲街頭攝影模式2.0加入長曝光功能（圖／記者周淑萍攝）
▲在街拍模式下使用一根手指即可縮放和對焦，放開即能拍攝照片。（圖／記者周淑萍攝）
▲在街拍模式下使用一根手指即可縮放和對焦，放開即能拍攝照片。（圖／記者周淑萍攝）

其他特色功能

採用光致變色2.0會變色的背蓋設計，在陽光或紫外線照射下，呈現出由藍轉紅的色彩變化頗具特色。配置MediaTek天璣920 5G處理器，支援5G雙卡雙待和5GB DRE記憶體擴展技術，最高可擁有13GB動態記憶體，於大型應用程式間自由切換不卡頓，同時還兼具五重冰封散熱系統，100%覆蓋熱源，最高能使機身溫度降低10°C，電量也顯誠意，擁有4500mAh大電量及60W SuperDart超級閃充，只要30分鐘就能電量回血。

▲realme 9 Pro+採用光致變色2.0會變色的背蓋設計。（圖／記者周淑萍攝）
▲realme 9 Pro+採用光致變色2.0會變色的背蓋設計。（圖／記者周淑萍攝）
▲realme 9 Pro+螢幕為6.4吋。（圖／記者周淑萍攝）
▲realme 9 Pro+螢幕為6.4吋。（圖／記者周淑萍攝）

▲realme 9 Pro系列規格表。(圖/realme提供)
▲realme 9 Pro系列規格表。(圖/realme提供)

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀