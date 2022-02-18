熱愛夫妻運動！修杰楷讚賞智慧錶健康監測 電力續航升級
智慧穿戴裝置品牌GARMIN，日前找來於《華燈初上》飾演腹黑「葛檢」的修杰楷出席發表會，眾所周知他熱愛運動，為大家揭示戶外資深玩家，進階訓練必備的fenix 7戶外進階複合式運動GPS腕錶系列，不只精進電力續航升級，還搭載業界首創手電筒照明；除了修杰楷和老婆賈靜雯最常一起慢跑、騎自行車時佩戴，Garmin更內建登山、攀岩、越野跑、滑雪、衝浪、HIIT間歇運動等超過40項運動模式。擁有完整全天候健康數據監測功能，尤其睡眠狀態、壓力指數、血氧含量及呼吸訓練很受修杰楷青睞。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-18 08:00:00
常常和老婆賈靜雯一起慢跑、騎自行車或爬山的修杰楷，分享擁有10多支錶款中，專業運動錶竟然就多達5支。運動智慧錶並非特定專業運動才適合佩戴，像他就稱讚運動智慧錶，有提醒久坐要起身活動、呼吸訓練等功能，其實都是屬於應用在日常生活中。
而GARMIN Outdoor全新系列GPS智慧腕錶，還內建了登山、攀岩、越野跑、滑雪、衝浪、HIIT間歇運動等超過40項運動模式，論專業運動的適戴性，自然不會輸人。修杰楷便分享，他還會使用間歇運動功能，甚至迫不及待想在前陣子開始接觸的高爾夫球運動中嘗試。
不過運動達人修杰楷也提醒，戶外運動雖然有趣刺激，但仍有潛在風險的可能，自己就曾遇過騎車時氣候變差、在山上還遇過蛇，不只要裝備齊全地專注運動外，如果有可以輔助提升運動安全的手錶功能，會更安心去探險。GARMIN fenix 7系列智慧腕錶，精進太陽能電力續航達3倍，並業界首創手電筒照明，全球首創夜間照明、求救燈號、GPS定位穩定度、圖資及路線導航、事故及跌倒偵測等功能。
官方分享，現今健康、運動意識抬頭成為趨勢，對於運動智慧錶整體市場評估仍相當樂觀；GARMIN兩款新品皆擁有完整全天候健康數據監測功能，尤其睡眠狀態、壓力指數、血氧含量及呼吸訓練很受修杰楷青睞，心率一升高手錶就會狂震動、跳通知提醒放鬆；沒睡好時可查看手錶睡眠分數，還會提供具體改善建議等。
受到通膨環境影響，官方直言，「雖然今年新產品價格有因原物料調漲而略高一點，但當然產品規格也提升不少，並非只是單純漲價」。官方積極投入智慧生產、自動化的流程，希望以讓人力降低、錯誤率減低的方式提高產值，藉由強化產線效率來平衡損益。