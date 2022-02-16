俄軍撤離或前進烏克蘭邊界？北約克宮說法南轅北轍

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史托騰柏格再度呼籲莫斯科證明正在撤離部隊，「如果他們確實開始撤軍，我們會很樂見…他們向來會把軍隊來來去去調動，所以我們光是看到部隊、戰車移動，不能證明真的在撤軍」。
加拿大國防部長安南德（Anita Anand）也提到，她希望看到俄羅斯軍隊撤離烏克蘭邊界的證據，但目前俄軍還在增兵，現在正是關鍵時刻。
安南德在防長會議開始前告訴記者：「烏克蘭邊界上和（俄國盟邦）白俄羅斯境內的俄軍增加，變得愈來愈明顯。」
「我們期待看到俄方撤離軍隊的證據。但過去這幾週我們看到俄軍顯著增加，我們必須為可能發生的任何事件做好準備。」
美國總統拜登（Joe Biden）昨天也說，仍有超過15萬俄軍在烏克蘭邊界附近集結，華府尚未確認俄軍有任何撤軍動作。
俄國去年11月起在烏克蘭北面、東面和南面集結大批兵力，包括在2014年從烏克蘭手中奪來的克里米亞半島，促使英美近來頻頻示警，俄國可能就要進攻烏克蘭。
俄國國防部則公布影片，宣稱戰車、步兵戰鬥車、自走砲部隊正在撤離克里米亞半島。
昨天俄國宣布一些部隊結束演習、開始返回基地時，嘲諷英美的警告是歇斯底里的戰爭宣傳。克里姆林宮今天又說，北約宣稱無法證明俄軍撤離的說法是錯的，而且俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已強調有意願協商。
軍事分析家指出，來自俄國遠東地區的部隊是否返回數千英里外的基地，會是俄軍明顯撤退的一項關鍵指標，這些部隊被調來參加白俄羅斯境內本週的大型演習。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110216