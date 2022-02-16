歐陽靖產後收老公分手簡訊 抱著傷腹痛哭「對不起兒子」
歐陽靖2020年閃嫁日本攝影師老公小菅亮輔，育有1歲多的兒子「新醬」，夫妻結婚後分居近2年，歐陽靖昨（15）日發文披露，生產完兒子沒幾天，就收到老公傳來分手訊息，「我抱著傷口仍劇痛的下腹，凝視著嬰兒床中的新醬，一邊哭泣一邊對他說，媽媽對不起你，沒給你完整的家庭。人生根本無法照劇本走啊！」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-16 19:43:46｜2022-02-16 19:48:03
歐陽靖當時打好如意算盤，從東京回台灣待產，坐完月子再帶寶寶回日本，讀涉谷的幼稚園跟小學，結果碰上疫情爆發，歐陽靖和老公的事業都無法照計畫進行，心靈也跟著慌亂失衡，老公甚至做出分手的打算，歐陽靖至今獨自在台灣養兒子，和媽媽譚艾珍搬到台南重新生活。
歐陽靖分享自身故事，想告訴粉絲：「如果你的經濟底子沒有能承擔風險的厚度，還是別生小孩吧，『養一個小孩要花多少錢』根本就不是個問題，問題在於你選擇的人生劇本是否有辦法接受滾動式調整。」沒想到大家關注焦點在老公太渣，讓她不得不為夫平反，「對夫妻感情來說，坦承不幸福比假面放閃困難多了。」
歐陽靖說：「我先生不是壞人，他只是不懂得用成熟的方式處理負面情緒，很多大人都會犯下同樣的錯誤，傷害最在乎自己的人來逃避該承擔的責任。我會好好教育新醬，不讓他未來成為這種大人。這一切跟國籍也完全無關，絕大多數的日本人都有著勇於面對困境的武士道精神，更多的是嫁到日本過得很幸福的台灣太太。」