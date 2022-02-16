温貞菱秀驚人軟骨功！躲冰箱嚇到施名帥差點中風

公視實境節目《阮三个》推出第三季，由楊貴媚帶領施名帥、温貞菱、林柏宏等人在台東成功鎮經營民宿，踏足美麗的東海岸，將山海之間的美景介紹給大眾。個性活潑的温貞菱超級好動，喜歡逐浪戲水，還愛給明星好友驚喜，故意躲在冰箱裡，等比較晚到的施名帥打開冰箱時再跳出來嚇他，施名帥今（16）日出席節目記者會仍心有餘悸，直呼「根本是命案現場，嚇到都快中風了！」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《阮三个》主持群楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏等人互動有趣 。（圖／公視提供）

▲林柏宏（左起）、楊貴媚、施名帥、温貞菱重現民宿販賣店招牌商品「磅蛋糕」。（圖／公視提供）

不只施名帥遭殃，來住宿的好友范少勳也是受害者，身高165公分的温貞菱竟有軟骨功似的，蜷曲躲在行李箱裡，讓范少勳當場被嚇到驚聲尖叫，聲響直達二樓。唯獨林柏宏躲過一劫，温貞菱笑說：「其實我一直想要嚇柏宏，還跟導演討論考慮從二樓房間的陽台，爬到他隔壁房間的窗戶，可惜他的戒備心太重了，一直都嚇不到。」





▲個性活潑好動的温貞菱，最愛躲在民宿給好友驚喜。（圖／公視提供）

▲《阮三个》將台東成功鎮的漁港風光介紹給大眾。（圖／公視提供）

林柏宏是這季新加入的小幫手，初次參與實境節目，製作單位怕他不習慣，只邀約先以住客身分加入，再決定是否留下來參與，原本是「尊貴來賓」的他享有VVIP級待遇，還可點菜、享受温貞菱的親切服務，結果才抵達第一天，楊貴媚怕他無聊，就分配畫招牌、釘看板工作給他，感受到如家人般溫暖情懷，讓他決定留下來一起服務旅客。





▲林柏宏加入《阮三个》擔任民宿小幫手，是楊貴媚眼裡的超級暖男。（圖／公視提供）

他大讚施名帥廚藝精湛，第一天抵達時，點名想吃海鮮料理，結果當晚施就大展身手，做了一頓美味海鮮燉飯，吃完後就捨不得走了，林柏宏演技精湛，故意假裝要跟他們揮手道別，分別跟眾人自拍，結果被挽留時，才透露早就請好假要留在台東幫忙。在東海岸的日子裡，他每天看日出、跑步，忙碌之餘還勤於讀日文，被誇果然是學霸！





▲楊貴媚（右）在節目裡擔任民宿老闆，是大家眼裡的暖心前輩。（圖／公視提供）

不諳水性的楊貴媚，住在與海岸為鄰的民宿，也再度挑戰自我，出海體驗SUP（立式划槳）、獨木舟等水上活動，在港邊接受訓練時，一度緊張到臉色發白，最後還是硬著頭皮下去，教練要求他們練習划獨木舟、嘗試翻船並重新爬上船，結果楊貴媚無力把船翻回來，整個人就像「章魚」緊黏著船身不放，經過苦練後才成功出海，獲得滿滿成就感。《阮三个》18日起每週五晚間9點於公視播出。



