法中元首通話　馬克宏關切立陶宛與新疆議題

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正值法國擔任歐盟輪值主席國之際，總統馬克宏呼籲歐洲與中國針對共同目標與歧見進行密切對話，企圖尋找歐中關係的新平衡，以及更大程度的對等。
新聞稿寫道，馬克宏「策勵中國解除對立陶宛的制裁，並以對話來處理中方要求」。
馬克宏在通話中重申法國與歐洲期待中國批准國際勞工組織（International Labour Organization）公約，特別是針對強迫勞動，馬克宏同時表達對新疆地區情況的擔憂。
馬克宏在通話中著力法中農產品貿易，繼2018年中國解除法國牛肉進口禁令、2019年保護200項產品的歐中地理標誌協定，以及2021年簽訂的法國境內豬肉產品分區協議後，法國持續努力讓農產品進入中國市場。
談及當前烏克蘭局勢，雙方皆同意持續努力降低烏俄緊張，並透過對話解決危機的必要性。新聞稿寫道，法國總統重申尊重烏克蘭主權與領土完整的重要性。中方則肯定法、德在「諾曼第架構」（Normandy format）進程中的行動，也支持落實「明斯克協議」。
此外，兩國元首也表示將深化雙方航空、民用核能、太空與人才面向的合作，並將共同致力於對抗氣候變遷、全球公衛與脆弱國家債務議題等。
國與國對話後的新聞稿內容向來是話語權爭奪場域，今日法中通話也不例外，對照後可發現明顯差異。根據中國外交部公布的新聞稿，雙方同意「推進中歐投資協定批准生效進程」，然而在法國總統府新聞稿中，卻完全沒有提及歐中投資協議。
而法方呼籲的解除立陶宛制裁以及新疆強迫勞動等議題，也並未出現在中國官方的新聞稿中。（陳正健）1110217