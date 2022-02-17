英首相「微博」喊話俄國！遭中國網友酸爆：蒲亭又看不到
中國知名網站微博被認證為「英國首相」的帳號，15日突然就烏克蘭局勢喊話俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），聲稱世界正處在懸崖邊緣，敦促各方參與對話，時間點正好就在傳說的16日開戰日前夕。不過戰爭沒發生，該則貼文卻被大批中國網友酸爆，質疑：「英國首相為何跑到中國微博向俄羅斯總統喊話」。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-17 07:24:54
綜合中媒報導，該帳號原本已停止更新3個多月，卻在本月15日突然再度發聲，打下：「我們正處於懸崖的邊緣，但普京（蒲亭）總統還有時間退一步思考。我們敦促所有人參與對話——俄羅斯政府應避免做出對本國造成災難性錯誤的決定。」
此言一出，立刻在微博上引起熱議，中國網友紛紛開酸，打下：「普金（蒲亭）又不上微博又不懂中文」、「我都沒想到俺能在微博看見英國首相」、「發文給中國網友看是幾個意思」、「建議英國首相去推特，非死不可嚎喪，普京不認識中文」。
還有中國民眾在回覆中特別標籤俄羅斯駐華大使館，結果對方也予以回應，在16日時引述英國首相的微博貼文，指出：「西方對俄羅斯開展信息戰的另一個例子是唐寧街的聲明，這份旨在進一步煽動其操控的圍繞所謂的『俄羅斯即將入侵烏克蘭』的歇斯底里情緒的聲明十分荒謬。俄羅斯外長謝爾蓋•拉夫羅夫將此類西方的宣傳行動稱為『信息恐怖主義』」。
沒過多久，俄羅斯駐華大使館又發布另一則貼文，嘲諷若西方真的想減少軍事危險，就應該關注烏克蘭及其庇護人的行為，北約國家向烏克蘭提供大量武器的作法正是使局勢升級的例證。