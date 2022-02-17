台股早盤黑翻紅漲逾70點、站上18300點 航運股仍是焦點
美股昨（16）日漲跌互見，台北股市今（17）日開盤跌18.17點，加權股價指數以18213.3點開出，沒多久漲70多點，來到18305點。權值股台積電今日較為弱勢，早盤跌2元，來到644元。聯電漲逾1%、南亞科漲2%。航空股持續點火量大，長榮航漲3%、華航漲2%。
記者許家禎/台北報導
2022-02-17 09:36:16
美股道瓊指數16日下跌54.57點，或0.16%，收34934.27點；那斯達克指數下跌15.66點，或0.11%，收14124.09點；標普500指數上漲3.94點，或0.09%，收4475.01點；費城半導體指數上漲1.2點，或0.03%，收3555.7點。
台北股市今（17）日開盤跌18.17點，加權股價指數以18213.3點開出，沒多久漲70多點，來到18305點。權值股台積電今日弱勢，早盤跌2元，來到644元。聯電反彈漲逾1%，來到54.7元。其他重要電子股南亞科、旺宏、華通漲2%。
部分金融股上揚，臺企銀漲逾3%，華南金、富邦金、開發金、新光金、中信金、永豐金漲近1%。而今日航運股表現不俗，長榮、陽明與萬海漲1到3%之間，長榮航漲3%、華航漲2%。