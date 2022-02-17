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金馬奇幻影展片單揭曉　「最強老媽」楊紫瓊打頭陣

▲楊紫瓊（中）新作《媽的多重宇宙》是2022金馬奇幻影展開幕片。（圖／金馬執委會提供）
▲楊紫瓊（中）新作《媽的多重宇宙》是2022金馬奇幻影展開幕片。（圖／金馬執委會提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-02-17 13:14:00

2022金馬奇幻影展公布本屆開、閉幕影片，開幕片由《屍控奇幻旅程》丹尼爾關、丹尼爾舒奈特雙導最新力作《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）榮膺，女星楊紫瓊化身神力歐巴桑，與《七寶奇謀》關繼威一起拯救世界。閉幕片則邀來侯孝賢監製、黃熙執導，集結金馬得主李康生、謝欣穎、瑞瑪席丹、陳姸霏，以及影后張艾嘉友情演出的矚目奇幻新劇《良辰吉時》（Twisted Strings），影展將放映最後三集，邀請觀眾在大銀幕搶先一睹精彩結局。

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▲侯孝賢導演並沒有罹患「帕金森氏症」。（圖／金馬執委會）
▲侯孝賢導演監製台劇《良辰吉時》。（圖／金馬執委會提供）
以狂想喜劇《屍控奇幻旅程》驚艷影壇的美國導演丹尼爾關、丹尼爾舒奈特，新作《媽的多重宇宙》把腦筋動到國際巨星楊紫瓊身上，她宛如千面女郎，從心力交瘁的主婦不斷變身，成為跨越無限宇宙的最強老媽，和《七寶奇謀》關繼威、《月光光心慌慌》潔米李寇帝絲一起突破形象拚演技。潛力新秀史蒂芬妮許華麗出演與母親相愛相殺的逆女，誇張造型完勝渡邊直美，目不暇給的百變演出，令人直呼過癮。

▲李康生新劇《良辰吉時》擔任金馬奇幻影展閉幕片。（圖／金馬執委會提供）
▲李康生新劇《良辰吉時》擔任金馬奇幻影展閉幕片。（圖／金馬執委會提供）
由侯孝賢導演擔任總監製、以《強尼．凱克》提名金馬獎的新銳導演黃熙執導的奇幻劇集《良辰吉時》，描述一個詭異城市接連發生多起荒誕的死亡事件，從老死、病死、自殺、他殺、意外到不詳死因，各自獨立的7個篇章，卻有著微妙關聯。影片不僅邀來攝影姚宏易、美術黃文英、配樂林強等金獎班底打造虛實交錯的城市巷弄，更請出金馬得主李康生、謝欣穎、瑞瑪席丹、陳姸霏，以及張艾嘉友情演出，還有楊祐寧、姚以緹、段鈞豪、薛仕凌、黃仲崑、林哲熹、白潤音等豪華陣容卡司。2022年金馬奇幻影展將於4月8日至17日展開，選片指南將在3月26日舉辦，並於3月27日正式開賣。
 

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