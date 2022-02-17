彰顯晶圓代工決心！英特爾宣布砸54億美元買下Tower
英特爾（Intel）去年成立晶圓代工服務新事業群，本周又宣布買下以色列的晶圓代工廠「高塔半導體」（Tower Semiconductor），更指出將以每股53美元的現金收購出價，已與Tower簽署併購協議。《華爾街日報》表示，這是英特爾有史以來規模第4大收購交易，展現其提高該公司在晶圓代工市場競爭力的決心。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-17 10:12:59｜2022-02-17 10:45:50
《華爾街日報》報導指出，英特爾15日正式宣布將重砸54億美元收購Tower，這是英特爾有史以來僅次於對ALTERA、mobileye和McAfee的收購。這筆交易每股收購價比Tower前市收盤價還要高，甚至遠超出了對ALTERA和mobileye的溢價，當年英特爾收購mobileye的溢價幅度為34%，如今對Tower支付的溢價則來到了60%
報導內提到，這筆交易將打消外界對於英特爾為其他公司生產晶片抱負的疑慮，過去英特爾專注於為個人電腦與伺服器生產自己設計的處理器，如今採取所謂的代工業務模式，將在面對全球各種類型晶片的需求快速成長下，重返如今被台積電坐穩的頂尖晶片生產領先位置。
消息曝光後，Tower的股價在15日上漲了42.08%，以47.07美元作收。Tower的專長為行動、汽車與電力等市場的晶片製造，去年毛利率僅16%，遠低於英特爾的58%，並常用被稱為後沿（trailing edge）的製程，每年提供超過200萬片的晶圓，儘管代工業務模式成本高昂，但Tower在德州、以色列、義大利與日本都設有晶片生產設施，英特爾能夠進一步擴張其晶片生產能力，亦在代工業務獲得較成熟的客戶關係。
英特爾晶圓代工服務事業群（Intel Foundry Services，IFS）總裁Randhir Thakur指出，Tower與IFS董事會已通過此交易，惟須經過主管機關的核准，可望於12個月內完成交易，將攜手提供各種代工解決方案；此外，英特爾也表示除了積極發展代工業務，未來幾年該公司在先進製程製造領域努力追趕對手的努力，將壓縮該公司的總體利潤率。