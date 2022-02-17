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約砲要出示小黃卡？疫情讓台灣人變乖　7成改約「這裡」

▲新冠肺炎疫情延燒超過2年，交友App「JD」調查發現，有3成的台灣人減少約砲，為避免足跡露餡或造成困擾，改約家裡的人也變多了。（圖／JD提供）
▲新冠肺炎疫情延燒超過2年，交友App「JD」調查發現，有3成的台灣人減少約砲，為避免足跡露餡或造成困擾，改約家裡的人也變多了。（圖／JD提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-02-17 10:33:18｜2022-02-17 10:35:21

疫情延燒超過兩年，改變了大多數民眾生活，連「約砲」這種親密活動都受到影響！海外熱門約會交友App「JD」公布一份「疫後約愛習慣」發現，有3成的台灣人坦言，有減少約砲的頻率「以保持社交安全距離」，至於還在紅塵中打滾的老司機，約砲的地點也有很大改變，7成3的人改約「家裡」，只剩2成7的人還維持約外面的習慣，更有趣的是，大家不約而同會優先選擇在App有上傳過疫苗接種卡有「疫苗認證」的對象，看來台灣人防疫觀念果然很好，就連約砲都謹守防疫準則！

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▲疫情影響下，7成3的台灣人約砲地點改在家裡比較安全。（圖／JD提供）
▲疫情影響下，7成3的台灣人約砲地點改在家裡比較安全。（圖／JD提供）
JD這份調查顯示，除了有3成台灣人自我約束不再約砲，等待疫情過後再「重出江湖」，另有4成的受訪者表示過去一年約砲頻率沒有改變，不過最大影響是「浪漫對象變固定了」，且一定約「有打過疫苗」的對象。為了怕足跡露餡或必須接受疫調造成困擾，近7成改約家裡，較過去上升2倍，多數人認為這樣不但降低外出風險，安心掌握出入足跡，而且有2成的人指出自己約砲的對象因此變得「固定」，這樣也比較安心。

除此之外，雖有2成左右的受訪者覺得約家裡會有隱私問題，還是維持外約的習慣，但也表示會選擇「離家近」的對象和飯店，不會硬著頭皮跨縣市「追愛」，顯然大家還是對疫情有忌憚。
 

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