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「我很大你忍一下」床上超解High六句話，女生聽了真的會倒陽

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「我很大你忍一下」床上超解High六句話，女生聽了真的會倒陽

每日健康-每日都做得到的健康

2022-02-17 11:30:43

性愛是兩性中很重要的一環，愛愛時，適當的溝通可以增進氣氛和情趣，但說錯話卻會破壞另一半的性致。張瑜芹醫師在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹國泰 張瑜芹醫師」發文分享，許多男性都以為自己「超大、超持久」，甚至以為愛愛時「叫越大聲越爽」，讓女性很尷尬。想知愛愛時，要盡量避免說哪6句話嗎？趕快筆記起來！

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圖/翻攝自 美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師 臉書
圖/翻攝自 美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師 臉書
維持感情熱度  愛愛千萬別說6句話  

張瑜芹醫師表示，女性最討厭的男性頻問「我是最大的對吧？」，因為為了當下氣氛不要太尷尬，或是怕對方生氣，多數女性只好閉著眼睛說謊回應，同時內心已瞬間冷卻。另一句讓女性無奈的就是「叫大聲一點」，因為性愛原本應該是件很性感的事，就讓自己自然而然地發出愉悅的叫聲。最傻眼的事，當男性問「我和前男友誰厲害！」時，只會讓女性不知所措，萬一回答的是前男友，那男性該如何面對？

另外，男性在愛愛時，也經常會說「我要幹死妳」、「所以我們是什麼關係」，讓張瑜芹醫師無奈反問「現在是要談心嗎？」。而男生最不應該說的就是「妳好像胖了」，因為這樣潑冷水會打擊女性信心，直接熄滅慾火，相當掃興。

張瑜芹醫師也補充，其他讓人一聽就火大、想翻白眼的床上台詞包括：「最近是不是吃比較好？」、「你要不要多運動？」、「妳高潮沒？妳高潮幾次？是不是比別的男人會幹？」、「欸我前女友都會幫我xxx，妳可以幫我嗎？」 、「我技巧好不好？」、「妳等一下要吃什麼？」。

畢竟好不容易經過浪漫前戲，正準備要高潮時，突然聽到這些話真的會讓女性直接冷掉，因此希望男性懂得自重，盡量「多做事，少說話」。

本文經張瑜芹醫師臉書專粉「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師」授權報導

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