「我很大你忍一下」床上超解High六句話，女生聽了真的會倒陽

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維持感情熱度 愛愛千萬別說6句話
張瑜芹醫師表示，女性最討厭的男性頻問「我是最大的對吧？」，因為為了當下氣氛不要太尷尬，或是怕對方生氣，多數女性只好閉著眼睛說謊回應，同時內心已瞬間冷卻。另一句讓女性無奈的就是「叫大聲一點」，因為性愛原本應該是件很性感的事，就讓自己自然而然地發出愉悅的叫聲。最傻眼的事，當男性問「我和前男友誰厲害！」時，只會讓女性不知所措，萬一回答的是前男友，那男性該如何面對？
另外，男性在愛愛時，也經常會說「我要幹死妳」、「所以我們是什麼關係」，讓張瑜芹醫師無奈反問「現在是要談心嗎？」。而男生最不應該說的就是「妳好像胖了」，因為這樣潑冷水會打擊女性信心，直接熄滅慾火，相當掃興。
張瑜芹醫師也補充，其他讓人一聽就火大、想翻白眼的床上台詞包括：「最近是不是吃比較好？」、「你要不要多運動？」、「妳高潮沒？妳高潮幾次？是不是比別的男人會幹？」、「欸我前女友都會幫我xxx，妳可以幫我嗎？」 、「我技巧好不好？」、「妳等一下要吃什麼？」。
畢竟好不容易經過浪漫前戲，正準備要高潮時，突然聽到這些話真的會讓女性直接冷掉，因此希望男性懂得自重，盡量「多做事，少說話」。
本文經張瑜芹醫師臉書專粉「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師」授權報導
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