烏俄開打恐釀危機！陰影籠罩糧食市場　小麥、麵包價狂漲

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於烏克蘭是出口小麥和玉米的重要大國，根據政治新聞網「POLITICO」報導，歐盟有四分之一的植物油與進口穀物來自烏克蘭，雖然本身就是個大糧倉，但有將近半數的進口玉米、88%的葵花油、26%的蜂蜜都是從烏克蘭進口。
聯合國糧農組織（FAO）指出，去年全球糧食價格攀上10年來新高，在2021年價格幾乎大漲28％，而供應鏈緊縮的狀況下今年通膨將持續發生；根據俄國農產品諮詢公司SovEcon執行長希佐夫的說法，從俄國在2014年併吞克里米亞時觀察到的數據來看，當時全球糧食價格因戰爭爆發飆漲，光是小麥價格就上漲約20%，如今看來烏俄戰爭爆發只會讓全球糧食價格飆高情況惡化。
事實上，若俄羅斯真的入侵基輔，曾為蘇聯穀倉的農業大國烏克蘭除了會影響歐洲外，也會衝擊仰賴烏克蘭供應重要糧食的中東和北非國家。希佐夫舉阿拉伯之春為例，表示糧食危機是阿拉伯之春的重要導火線，這場以「民主」和「經濟」等為主題的社會運動就發生在俄羅斯禁止穀物出口的隔年。
報導中也提到這些中東和北非國家也擔心烏俄戰爭造成的供應波動，根據FAO數據來看，小麥的部分光是黎巴嫩就有55%的進口量來自烏克蘭，土耳其則有23%來自烏克蘭、62%來自俄羅斯，埃及也高度仰賴俄烏進口的小麥。
此外，俄羅斯也是全球化肥重要出口國，若遇上化肥價格提升貨供應減少，將會進一步引發食物價格上漲的連鎖效應。儘管市場現在仍保持現狀，但專家學者多認為一旦「真的開打」將造成供應波動，讓這些已處於10年高點的大宗商品成本繼續向上飆高，換來的就是全球性的社會不穩定與衝突。