直播／北市新增確診、中油大林廠篩檢結果 陳時中說明
本土疫情繼續，今（17）早台東縣傳出有北部民眾前往旅遊時被通知採檢確診，台北市也傳出有新增個案，分別為桃園航警以及新北市設計師接觸者相關。而受到高度關注的大林煉油廠職場群聚，擴大篩檢後的結果為何，詳細最新疫情變化，指揮中心將在記者會上進一步說明。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 14:00:00
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，桃機航警、大林煉油廠是2大需要高度關注的傳播鏈，大林煉油廠已擴大採檢2300多位員工，篩檢結果可望在記者會上揭曉。
另外台東縣、台北市都傳出有確診個案，其中一位個案據了解是桃園航警的女兒，進一步的疫調結果，最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）
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