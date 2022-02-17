「北投拜廟女」確診感染擴大 黃珊珊：都有匡列不用恐慌
新冠肺炎疫情近日在台北市逐漸趨緩，不過昨（17）日公布的台北市確診案例案19816，疑似因為在過年期間跑遍各大廟宇，似乎也重新燃起北市的相關疫情。今（17）日傳出該名確診案例的匡列隔離對象，已有2人傳出確診；至於隱匿足跡的桃園航警，女兒也傳出在隔離期間確診。對此黃珊珊表示，昨日下午得知消息後，已經在進行擴大匡列，也通知廟方若有相關採檢需求，可以聯絡北市府進行安排。
記者丁上程／台北報導
2022-02-17 12:16:58
黃珊珊今日上午受訪時表示，疑似被案19816傳染的2個確診者，三人都是同事，有共同工作跟接觸關係。「他們三人的活動都還滿多的，因此北市府在昨日得知足跡後，就積極在進行匡列。」黃珊珊說，目前包括餐廳，去過的一些廟宇，都有做清消跟相關處理，匡列的人數下午衛生局會做完整報告。
至於昨日桃園公布一名隱匿足跡的航警案19763，其女兒因為居住在台北，傳出也在匡列期間確診。黃珊珊表示，對於航警隱匿足跡一事感到生氣，原因在於隱匿足跡會耽誤到匡列作業。黃珊珊說，航警的女兒在北投的溫泉飯店工作，的確會接觸到一些消費者，這部分都有一一匡列，「相關細節等等會跟我們做完整報告，相信我們一定會做完整匡列，大家不用太恐慌。」
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