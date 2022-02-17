月經的血色其實透露出身體的秘密？醫師表示：「濃黑深褐色」可能子宮沾黏凹陷！

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看懂4種經血顏色 了解子宮是否健康
張瑜芹醫師指出，女性每個月的經血顏色會直接反應出身體狀況，所以千萬不可忽視。根據經血顏色對比身體狀況的示意圖，月經主要分為4種血色，健康的血色屬於「鮮紅色」，倘若發現經血不是鮮紅色，建議盡快就醫，讓專業醫師檢查和判斷身體狀況。
張瑜芹醫師進一步解釋，要是經血看起來像是被大量水分稀釋的「淺紅色」，可能是因為受精卵著床出血，但也有可能是子宮發炎、破皮、性行為等原因導致出血。如果血液顏色呈現偏暗的「深紅色」，持續超過3天以上並伴隨血量大、有血塊，就有可能是肌瘤增生、子宮內膜發炎或卵巢囊腫，務必趕快就醫檢查。最後，若經血一開始是「濃黑深褐色」，可能是上一次經血沒有排乾淨，會引起經期不規律、多囊性卵巢症候群的問題，也表示子宮可能有沾黏凹陷，引起經血排放不順。
張瑜芹也在留言處補充，要是每次來月經都會出現血塊，代表經血可能先積在子宮或陰道，凝固了才因動作改變而流出，但也可能是瞬間大量出血的現象，建議到婦產科檢查。
本文經張瑜芹醫師臉書專粉「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師」授權報導
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