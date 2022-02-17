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設計師鏈擴大15人確診！今再+10　陳時中懷疑感染源是她

▲新北設計師「房屋代銷群聚案」感染源頭不明，陳時中懷疑是案19859。（圖／CDC提供）
▲新北設計師「房屋代銷群聚案」感染源頭不明，陳時中懷疑是案19859。（圖／CDC提供）

編輯中心/綜合報導

2022-02-17 15:11:22

指揮中心今（17）日公布新增14例本土個案，光是新北設計師延伸的「房屋代銷群聚案」就佔了10例，對此，指揮官陳時中就懷疑，案19859可能是感染源頭。另外，高雄鳳山家庭群聚以及紅茶店員的基因定序也出爐，均和高雄港群聚有關。

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還原整起群聚案，先是新北市設計師（案19665）與房屋代銷公司人員（案19813）在同間餐廳用餐染疫，導致同職場的2人（案18159、案19816）確診，再加上唱歌群聚延伸、以及設計師室友、和案19859的父母，整條傳播鍊共累計15人確診。

其中案19859是一名為50多歲的女性，其父母（案19883、案19884）於今日雙雙染疫，對此，陳時中表示，該案CT值從34.5增加到37.7，疑為感染源頭，但仍有待後續比對。

▲新北設計師「房屋代銷群聚案」感染源頭找到？陳時中解釋了。（圖／CDC提供）
▲新北設計師群聚案關聯圖，陳時中懷疑感染源頭為案19859。（圖／CDC提供）
至於高雄鳳山家庭群聚與紅茶店員的基因定序出爐，醫療應變組副組長羅一鈞指出，均和高雄港群聚一樣，但在鳳山家庭案中，母親是從中國入境來台，原本懷疑是防疫旅館染疫，不過CT值已經從高轉低，像是社區中的感染，目前確定屬於高雄本土序列，研判和高雄當地社區相關，詳細接觸史有待調查中。（編輯：詹鎰睿）

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