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澳洲醫護缺錢又缺人！數千護理師集結雪梨罷工抗議

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-17 15:21:30

澳洲在新冠疫情爆發至今，擁有高疫苗接種率與嚴謹的邊境管制措施，就連有著「世界網球球王」光環的喬科維奇都沒辦法豁免的因為沒打疫苗而無法入境，然而Omicron還是橫掃了這個國家，幾乎壓垮第一線醫護人員。日前澳洲第一大城雪梨的上千名醫護人員在忍無可忍的情況下，舉行10年來首次的罷工抗議「缺人又缺錢」的困境。

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根據《BBC》報導，由於澳洲Omicron疫情壓垮醫療體系，許多醫護在被迫隔離的情況下得堅守防疫工作，再加上大規模篩檢與接種疫苗等，導致愈來愈多醫護人員不堪負荷而離職，剩下的醫護人員則得接下重擔繼續守在第一線。

為了抗議醫護人員的薪資停滯與人力短缺，15日有來自至少150家醫院、數千名護理師和助產士齊聚澳洲新南威爾斯州第一大城雪梨的州議會前街道，抗議澳洲當局漠視護理人員工作壓力暴增，還不願意為護理人員加薪超過2.5%，也不願將護理師與病患的比例調整為1比4，乾脆發起24小時大罷工。

▲澳洲疫情（圖／翻攝自澳媒the Project tv）
▲澳洲疫情致使醫護長期待在高壓又低薪的環境下。（圖／翻攝自澳媒the Project tv）
這些示威的醫護人員高舉標語抨擊政客無視護理人員困境，標語上頭寫著「多些人手、少些壓力」、「從英雄到窮光蛋」、「我們缺人、我們缺錢、我們快撐不下去了」等。

目前澳洲民眾做PCR檢測經常得花上數小時，等待檢測結果更要等上數天，儘管澳洲勞資關係關係法院（Industrial Relations Commissioncourt）已下令禁止護理人員罷工，但工會則拒絕接受，更考慮擴大罷工；新南威爾斯衛生廳針對罷工則發出聲明，表示感謝護理師在新冠疫情兩年來努力不懈的付出，但也指出該州公立醫院護士和助產士人數比過往還多。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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