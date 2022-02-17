澳洲醫護缺錢又缺人！數千護理師集結雪梨罷工抗議

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為了抗議醫護人員的薪資停滯與人力短缺，15日有來自至少150家醫院、數千名護理師和助產士齊聚澳洲新南威爾斯州第一大城雪梨的州議會前街道，抗議澳洲當局漠視護理人員工作壓力暴增，還不願意為護理人員加薪超過2.5%，也不願將護理師與病患的比例調整為1比4，乾脆發起24小時大罷工。
這些示威的醫護人員高舉標語抨擊政客無視護理人員困境，標語上頭寫著「多些人手、少些壓力」、「從英雄到窮光蛋」、「我們缺人、我們缺錢、我們快撐不下去了」等。
目前澳洲民眾做PCR檢測經常得花上數小時，等待檢測結果更要等上數天，儘管澳洲勞資關係關係法院（Industrial Relations Commissioncourt）已下令禁止護理人員罷工，但工會則拒絕接受，更考慮擴大罷工；新南威爾斯衛生廳針對罷工則發出聲明，表示感謝護理師在新冠疫情兩年來努力不懈的付出，但也指出該州公立醫院護士和助產士人數比過往還多。
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