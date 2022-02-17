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遭匡列須自費隔離怨聲大　陳時中回應：會找地方政府開會

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-17 15:25:23

農曆春節後本土疫情雖未呈「指數型爆發」，但也沒有完全止住，呈現各縣市零星傳播鏈悶燒的趨勢，持續有民眾接受到通知被匡列隔離，而衍生出能否居家隔離、入住防疫旅館公費或自費的爭議，也掀起不少抱怨。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會再和地方政府開會協商，盡量讓民眾損失降到最低。

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最近網路上時常有民眾抱怨，自己被匡列隔離後必須強制入住防疫旅館，然後還要自費，不過部分縣市例如台北、高雄等，則會公費讓民眾住防疫旅館，各縣市不同調，也造成不少爭議。

對此，陳時中表示，目前被匡列的密切接觸者若要居家隔離，原則上必須符合一人一室的條件，否則就要送集檢所或防疫旅館。至於民眾自費隔離的部分，陳時中承諾會再和各地方政府開會協商，盡量設法讓民眾損失降到最低。

陳時中直言被匡列隔離的民眾並沒有錯，只是配合防疫措施，不希望他們因此感覺受到懲罰。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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