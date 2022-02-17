COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

北市確診+3　足跡遍及松山慈祐宮、法主公廟

▲台北市衛生局17日召開防疫記者會，公布確診案19882之相關確診足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局17日召開防疫記者會，公布確診案19882之相關確診足跡。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-02-17 16:19:43｜2022-02-17 16:23:14

新冠肺炎疫情近日在台北市出現新的確診案例，案19816居住於北投的女性，在過年期間跟著自組的協會團體一同拜廟，現在傳出另外兩名友人案19877及19882也相繼確診，三人為同一團體的成員。台北市衛生局今（17）日下午也公布兩人相關足跡。至於另外一名案19878為20多歲女性，是隱瞞足跡的桃園航警案19763之女兒，居住於北投區並於北投大地酒店工作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生局表示，北市今天新增三例本土病例，分別為案19877、19882及案19878。其中案19877及案19882為昨日公布的確診案19816之友人，13日時曾一同在南京東路上的滿穗台菜一同用餐。

▲台北市衛生局17日召開防疫記者會，公布確診案19882之相關確診足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局17日召開防疫記者會，公布確診案19882之相關確診足跡。（圖／台北市政府提供）
兩人的確診足跡為10日全家便利商店-六張黎店、全聯福利中心Pxmart 大安永康、星聚點KTV台北旗艦館停車場、迪化街32巷口米粉湯、台北法主公廟、法主公彩券行、兆羽川商行(雙連圓仔湯)；11日松山慈祐宮、士東市場-雪福早午餐；12日小螺波慶城店、宇宙觀佛道雙修協會。

▲台北市衛生局17日召開防疫記者會，公布確診案19877之相關確診足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局17日召開防疫記者會，公布確診案19877之相關確診足跡。（圖／台北市政府提供）
13日捷運麟光站-捷運南京復興站(轉車)-捷運松江南京站、滿穗台菜、錢櫃台北SOGO店、北投區橙品耳鼻喉科診所；14日全家便利商店-六張犁店、OK便利商店台北金華店、中正區雙合耳鼻喉科聯合診所；15日大龍峒保安宮、正一堂養生膳食坊、屈臣氏和平三門市、康是美六張犁門市、美廉社信義崇德店、全家便利商店崇德店。

▲台北市衛生局17日召開防疫記者會，公布確診案19878之相關確診足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局17日召開防疫記者會，公布確診案19878之相關確診足跡。（圖／台北市政府提供）
另名隱匿足跡的航警案19763，其女兒也在隔離期間確診，為案19878，居住於台北市北投區，因16日得知2位家人(桃園案19763、案19861)於15日確診，個案16日採檢PCR陽性確診，CT值26.7。案19878於北投區飯店泡湯區工作，目前匡列該飯店員工4人居家隔離，泡湯區17至19日停業3天，全體員工安排採檢，北市衛生局將發送簡訊通知14日至16日曾至該飯店消費之顧客進行採檢。

而案19878的足跡的部分，除了14日及16日上午6時至15時期間，於北投大地酒店的泡湯區工作外，13日下午15時23搭乘捷運從北投站往台北車站，16時從台北車站搭乘臺鐵前往桃園車站；15日下午14時至17時前往中山北路二段上的國際漢方芳療學院，下午17時40分至19時40分則在中山區樂群二路的美無極美學診所停留。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
如果明天就是台北市長選舉之日，以目前浮上檯面的人選，您會投給誰呢？

如果明天就是台北市長選舉之日，以目前浮上檯面的人選，您會投給誰呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀