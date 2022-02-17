北市確診+3　足跡遍及松山慈祐宮、法主公廟

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兩人的確診足跡為10日全家便利商店-六張黎店、全聯福利中心Pxmart 大安永康、星聚點KTV台北旗艦館停車場、迪化街32巷口米粉湯、台北法主公廟、法主公彩券行、兆羽川商行(雙連圓仔湯)；11日松山慈祐宮、士東市場-雪福早午餐；12日小螺波慶城店、宇宙觀佛道雙修協會。
13日捷運麟光站-捷運南京復興站(轉車)-捷運松江南京站、滿穗台菜、錢櫃台北SOGO店、北投區橙品耳鼻喉科診所；14日全家便利商店-六張犁店、OK便利商店台北金華店、中正區雙合耳鼻喉科聯合診所；15日大龍峒保安宮、正一堂養生膳食坊、屈臣氏和平三門市、康是美六張犁門市、美廉社信義崇德店、全家便利商店崇德店。
另名隱匿足跡的航警案19763，其女兒也在隔離期間確診，為案19878，居住於台北市北投區，因16日得知2位家人(桃園案19763、案19861)於15日確診，個案16日採檢PCR陽性確診，CT值26.7。案19878於北投區飯店泡湯區工作，目前匡列該飯店員工4人居家隔離，泡湯區17至19日停業3天，全體員工安排採檢，北市衛生局將發送簡訊通知14日至16日曾至該飯店消費之顧客進行採檢。
而案19878的足跡的部分，除了14日及16日上午6時至15時期間，於北投大地酒店的泡湯區工作外，13日下午15時23搭乘捷運從北投站往台北車站，16時從台北車站搭乘臺鐵前往桃園車站；15日下午14時至17時前往中山北路二段上的國際漢方芳療學院，下午17時40分至19時40分則在中山區樂群二路的美無極美學診所停留。
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