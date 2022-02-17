烏克蘭否認開火！政府軍：遭到禁用武器砲擊但未還手

烏俄情勢在俄國總統蒲亭宣布撤軍後似乎出現一絲曙光，然而俄羅斯媒體《俄新社》、《衛星社》指出，基輔政府軍周四（17日）凌晨砲擊自行宣布獨立的盧干斯克（Luhansk People's Republic）4個地區，違反先前雙方的停火協議，消息傳出後美股期貨下跌，外界擔心這將成為導火線，稍早烏克蘭政府則出面否認叛軍指控，稱遭到並未還手。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-17 16:18:56
《路透社》引述《俄羅斯新聞社》（RIA）報導，指出自稱「盧甘斯克人民共和國」的烏東分離主義分子指控基輔政府開火，而稍早烏克蘭聯合部隊輪值新聞官接受《路透社》電話採訪時澄清：「我們遭到包含122公釐榴彈砲在內的重型禁用武器攻擊，但烏克蘭部隊並未開火回應。」
根據《明斯克協議》規定，盧干斯克人民共和國與烏克蘭宣告停火、軍事人員撤離、恢復經濟聯繫和進行烏克蘭憲法改革，以確保盧甘斯克的國家權力，而宣稱受到攻擊的頓巴斯（Donbass）地區是烏克蘭東部的頓內次克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）的合稱，自2014年後就在俄國支持下，自行劃設領土並宣布獨立，不斷與雞府當局發生武裝衝突。
美國官員過去曾警告，俄羅斯可能捏造頓巴斯地區發生衝突，作為入侵烏克蘭的藉口，《路透社》亦指出烏東地區近年來不時會傳出雙方的零星槍砲聲。