家族企業近半盼與專業經理人共治　6成設接班人重視誠信

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家族企業既存的家族治理架構，分為「非正式治理」例如家族聚會或餐桌會議（54%）、家規及家訓（28%），還有「正式治理」例如家族企業董事會或股東會（33%）、家族企業控股公司董事會或股東會（25%），受訪家族企業中有超過75%認為，擁有「非正式治理機制」，對企業運作產生正面影響；而正式治理此種透過明文規定或具法律約束力訂明規定、控股工具運用等的治理機制。
而對企業而言，股權是穩定基業的關鍵。家族企業在股權掌控上，常見擔憂為家族成員持股外流，以致所有權及經營權易手，安永探討目前家族企業中是否也有設立此條例進行互相約束與規範，例如轉讓對象與資格、轉讓價格、優先承購順序，調查發現僅有9.8%受訪家族企業設有股權轉讓限制，其餘企業皆無設轉讓限制，其原因與家族對現行股權架構多數未規劃運用閉鎖性公司或信託等可限制轉讓的工具。然而，63.9%家族企業卻滿意於目前持股方式
若想維持競爭優勢，家族企業培養優秀接班人是十分重要的，62.3%受訪家族企業設有接班人計畫；57.4%表示接班人直接安排進入家族企業內、42.6%希望接班人先到外部企業磨練。而家族企業認為接班人須具備的重要特質包括正直誠信的人格特質（31%）、創新及企業變革能力（28%）及經營獲利能力（20%）。
經營管理上隨著規模擴大、整體商業環境改變，若家族成員未有意願接班，可引進外部專業經理人來經營管理，48%表示希望未來的經營與管理模式由家族掌控過半的董事會席次，但在經營管理層面由家族成員與專業經理人共治。
至於家族財富治理，有51%受訪企業表示僅透過贈與進行，沒有特殊規劃家族的財富，另有21%透過保險或信託。安永建議，財富治理可透過家族辦公室結合內、外部之專業人士，運用各式傳承工具，在依循家族憲章下，訂定財富傳承的藍圖及方法，分散或避開可預見的風險及衝突。
安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林志翔建議，家族企業可在重新檢視或初次制定傳承計畫時，從更宏觀層面思考家族治理的建置，循序漸進透過4步驟：家族治理觀念建立、家族治理諮詢及規劃、家族治理架構執行和家族治理追蹤及調整，為後代接班人將家族企業永續傳承地基打好，延續家族企業下一章。