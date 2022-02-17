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Selina強勢問鼎鬼后！素顏扮醜挑戰大銀幕

▲《頭七》Selina在老宅撞鬼。（圖片提供／皮諾丘電影）
▲《頭七》Selina在老宅撞鬼。（圖片提供／皮諾丘電影）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-02-17 16:39:10

鬼片《頭七》今（17）日釋出駭人前導預告，預告中女主角任家萱Selina和「小嘉玲」吳以涵不斷受到不明靈體的脅迫，影片中也曝光Selina逼真驚悚演技，其中一幕她帶著女兒躲進床底，卻驚見一雙焦黑的腳突現床邊，Selina將崩潰卻又不得不為母而強的神情呈現的淋漓盡致，這是她首度挑戰大銀幕，不惜為戲素顏扮醜，相當敬業。

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▲《頭七》Selina（右）和吳以涵在片中飾演一對相依為命的母女。（圖片提供／皮諾丘電影）
▲《頭七》Selina（右）和吳以涵在片中飾演一對相依為命的母女。（圖片提供／皮諾丘電影）
Selina在接到《頭七》劇本後對角色著墨許久，她認為片中的單親媽媽春華無論是穿著打扮都不能太豔麗，「在生活上都已經很累了，而且連明天下一頓飯都沒有著落的時候，根本不會再有心思去梳妝打扮自己。」為了融入角色，她甚至改變生活習慣，「在拍攝那段期間，我都讓自己活得儉樸一點。平常在穿著上，幾乎每天都穿一樣很簡單的樣式，腳上也大多穿拖鞋，也不帶任何的飾品。」還為此素顏上陣。

▲Selina出道20年，形象優質。（圖／任真美好提供）
▲Selina出道20年，形象優質。（圖／任真美好提供）
《頭七》預告充滿邪門氛圍，有幾位體質敏感的工作人員甚至表示，在這棟老宅拍攝時也不斷感受到詭譎氣氛，屋內一道通往二樓的樓梯口轉角牆壁上，掛著浮雕日本娃娃飾品，每次經過這個轉角都會覺得不對勁，背脊直發涼，嘔吐連連，連工作人員都感覺到異常，在現場坐鎮的道長也證實，在那邊確實感受到一股不可意議的氣場，增添老宅場景的詭異感。


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