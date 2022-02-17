英國首例「Deltacron」現蹤！衛生單位列觀察毒株

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《每日郵報》則報導東安格里亞大學（University of East Anglia）傳染病學教授杭特（Paul Hunter）的看法，他認為目前英國疫苗接種率高，新變種應該不會構成太大威脅，尤其現在人們對原始的Delta與Omicron有較強的免疫水準，若Delta與Omicron的病例雙雙減少，「那麼理論上這種變異也很難增加」。
賽普勒斯大學教授柯斯特里基斯（Leondios Kostrikis）1月宣布發現「Deltacron」確診病例，當時最初是發生在一名年輕孕婦身上，教授堅稱這絕非「技術錯誤」的結果，並表示基於其Delta基因組中具類似Omicron的遺傳特徵，他認為Deltacron表明「母系變異株發生突變的演化壓力，不是單一重組事件」，同時將數據資料分享給全球組織。
然而，WHO的新冠肺炎專家庫帕利（Krutika Kuppalli）和流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）都認為這是「Delta樣本中出現Omicron片段的實驗室污染」，要求不要用「Deltacron」暗示病毒變種混合。
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