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英國首例「Deltacron」現蹤！衛生單位列觀察毒株

▲英國境內發現首例「Deltacron」病毒株，並將其列入每周監測觀察名單。 （示意圖／pixabay）
▲英國境內發現首例「Deltacron」病毒株，並將其列入每周監測觀察名單。 （示意圖／pixabay）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-17 16:42:05

地中海島國賽普勒斯1月宣布發現一種結合Omicron及Delta的最新變異株，並將之取名為「Deltacron」，雖然當時多名專家表示很可能是實驗室汙染所致，並非令人擔憂的新變異株，但英國媒體報導指出，英國已出現首起Deltacron確診病例，官方也將其列入監測調查中的病毒株。

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根據英媒《鏡報》報導，英國衛生安全局（UKHSA）目前用「Delta和Omicron重組」（Delta x Omicron Recombinant）來標註此款病毒株，並列入每周監測、調查清單。專家認為，Deltacron可能是在同時感染Delta與Omicron的患者身上演化而來的，目前醫學界仍不清楚它的傳染力或對人類的威脅性，也沒有確切的病例數字，但現在的確診數仍相當低。

▲《成人疫苗認知問卷調查》，結果發現多數成人對完整預防肺炎的方式一知半解，有近八成民眾不知如何「完整」預防肺炎。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲Deltacron現今確診人數極低。（示意圖／翻攝自Pixabay）
《每日郵報》則報導東安格里亞大學（University of East Anglia）傳染病學教授杭特（Paul Hunter）的看法，他認為目前英國疫苗接種率高，新變種應該不會構成太大威脅，尤其現在人們對原始的Delta與Omicron有較強的免疫水準，若Delta與Omicron的病例雙雙減少，「那麼理論上這種變異也很難增加」。

賽普勒斯大學教授柯斯特里基斯（Leondios Kostrikis）1月宣布發現「Deltacron」確診病例，當時最初是發生在一名年輕孕婦身上，教授堅稱這絕非「技術錯誤」的結果，並表示基於其Delta基因組中具類似Omicron的遺傳特徵，他認為Deltacron表明「母系變異株發生突變的演化壓力，不是單一重組事件」，同時將數據資料分享給全球組織。

然而，WHO的新冠肺炎專家庫帕利（Krutika Kuppalli）和流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）都認為這是「Delta樣本中出現Omicron片段的實驗室污染」，要求不要用「Deltacron」暗示病毒變種混合。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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