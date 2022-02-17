北市衛生局公布外縣市確診足跡　曾到明曜、京站等百貨

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該案於12日從捷運江子翠站至台北車站，14日STUDIO A 阿波羅、明曜百貨(UNIQLO)、捷運忠孝敦化站經忠孝新生站至東門站、小原田日本料理永康店、小茶栽堂Zenique永康門市、京站時尚廣場、星巴克-京站門市、BELLINI Pasta Pasta-台北京站店、台北京站威秀影城、捷運台北車站至江子翠站。
15日民有一號公園、白暮蛋餅先生(1號店)、捷運南京復興站至江子翠站、富霸王豬腳、首都客運226路長春松江路口至台北醫學大學、台北醫學大學附設醫院(睡眠門診)、7-ELEVEN 醫學門市、捷運台北101/世貿站經東門站至松江南京站、窩著咖啡2.0 perch café、捷運松江南京站至古亭站、無二會所、捷運古亭站經東門站至信義安和站、L bar、捷運信義安和站經大安站至南京復興站。
至於案19859的部分，同樣為新北市的確診案例。該案於12日上午11時15分造訪復興南路一段的無印良品，並停留約半個小時；13日14時至16時則入住位於北投的國際大旅館，17時至18時30分於北投大業路的張吳記什錦麵用餐；14日中午12時至12時30分則再度造訪復興南路一段的無印良品；15日13時5分至13時35分則於大潤發中崙店消費。衛生局表示，相關足跡已完成環境噴消。
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