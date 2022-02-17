COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

北市衛生局公布外縣市確診足跡　曾到明曜、京站等百貨

▲台北市衛生局17日公布新北市確診案19859於台北市的相關足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局17日公布新北市確診案19859於台北市的相關足跡。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-02-17 17:04:11

台北市衛生局今（17）日下午召開防疫記者會，除了公布北市今天的3例本土確診案例外，另也有2例外縣市確診案例於北市有相關足跡。其中案19859與案19864都為新北市確診個案，而案19864為境外移入案例，疑為舊案。足跡部分遍及北市的明曜百貨與京站廣場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生局方面表示，其中案19864於一月中入境，已經經過完整的居家隔離後解隔離，不過於日前確診Ct值36.5。目前指揮中心定調為境外移入，還沒將其列為舊案，為求慎重還是公布其足跡。

該案於12日從捷運江子翠站至台北車站，14日STUDIO A 阿波羅、明曜百貨(UNIQLO)、捷運忠孝敦化站經忠孝新生站至東門站、小原田日本料理永康店、小茶栽堂Zenique永康門市、京站時尚廣場、星巴克-京站門市、BELLINI Pasta Pasta-台北京站店、台北京站威秀影城、捷運台北車站至江子翠站。

15日民有一號公園、白暮蛋餅先生(1號店)、捷運南京復興站至江子翠站、富霸王豬腳、首都客運226路長春松江路口至台北醫學大學、台北醫學大學附設醫院(睡眠門診)、7-ELEVEN 醫學門市、捷運台北101/世貿站經東門站至松江南京站、窩著咖啡2.0 perch café、捷運松江南京站至古亭站、無二會所、捷運古亭站經東門站至信義安和站、L bar、捷運信義安和站經大安站至南京復興站。

至於案19859的部分，同樣為新北市的確診案例。該案於12日上午11時15分造訪復興南路一段的無印良品，並停留約半個小時；13日14時至16時則入住位於北投的國際大旅館，17時至18時30分於北投大業路的張吳記什錦麵用餐；14日中午12時至12時30分則再度造訪復興南路一段的無印良品；15日13時5分至13時35分則於大潤發中崙店消費。衛生局表示，相關足跡已完成環境噴消。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀