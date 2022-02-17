品冠哥曾確診！後遺症「無法唱完1首歌」 要歌手弟注意
品冠今（17日）舉辦「不如我們今天見」巡迴演唱會台北場開票記者會，他透露演唱會取名靈感與疫情有關，表示現在的自己，只想把握、活在當下。他大哥去年中鏢Delta，目前已痊癒，但出現「無法唱完一首歌」的後遺症，大哥叮嚀身為歌手的弟弟，要品冠隨時做好防疫。
記者陳雅蘭/台北報導
2022-02-17 19:00:00
品冠日前在中國大陸工作，1月中才返台，結束7+7的隔離後與妻小過年，聊到疫情，他感嘆「沒想到離我這麼的近」，透露50幾歲的表哥曾是Delta確診者，住院沒幾天離開人世，哥哥去年也中鏢Delta，隔離第8天時呼吸困難，14天隔離結束後出現「無法唱完一首歌」的後遺症，他就千叮嚀萬囑咐品冠：「你是歌手，真的不小心得了，肺活量會被影響喔！」要弟弟時刻注意，保護好自己。
品冠也因為家人確診，覺得過往都會想很多、焦慮未來，現在決定活在當下，所以才把演唱會名稱取為「不如我們今天見」。此外，品冠也表示全家人都打完3劑疫苗。
品冠兒子愛唱歌，清唱爸爸《門沒鎖》在抖音上創下破6億觀看，品冠也透露冬奧曾邀請兒子唱宣傳曲，但他不希望兒子愛唱歌的事，變成一種正式、該做的事，「我思考一下也跟太太討論，我們後來婉拒。我可能是不想影響他的生活，畢竟現在就好好念書，不然現在會有個包袱，我想讓他輕輕鬆鬆，喜歡唱就讓他輕鬆唱」。
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