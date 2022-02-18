上班族「薪」情差比率創9年新高！近8成5動離職念頭
隨著疫苗接種率提高，全民期待邊境解封，但景氣渾沌不明，薪資尚未回到疫情前水準，人力銀行今（18）日公告「虎年薪資滿意度與升職難關調查」結果顯示，高達93.2%上班族不滿意現況下的薪資待遇，創下9年新高，其中更有近8成5產生離職念頭。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-18 10:30:00
根據yes123求職網調查顯示，若衡量每天「投入工作的時間與獲得的報酬」，有高達93.2%的上班族透露，不滿意目前工作的薪資待遇，比例不但高於去年的91.6%，更創下9年以來的新高，以「全體受僱就業者」914.4萬人估算，約有852萬人不滿現在的收入，其中又有高達84.7%因此產生離職念頭。
勞工評估自我的「薪資滿意度」，平均僅落在38.4分，略低於去年的39分，續創9年新低，其中自評「零分」的，比例也佔了16.3%。yes123求職網發言人楊宗斌認為，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能只看薪水高低的「絕對值」，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小。
楊宗斌指出，有些工作看似領高薪，像是在科技業、金融業、運輸業，從業人員卻經常「勞心勞力」，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算太高。
楊宗斌進一步說明，對於離鄉就業的勞工，可能還有租屋、外食、通勤等費用，即使前往大都市，工作機會確實比較多、起薪比較優渥，但同時物價水準也比較高，因此扣除總開銷後，能不能真的存到錢，或是變成入不敷出的「月光族」，在衡量收入滿意度時，其實都要考量到以上這些變數。