特企／唐綺陽化身《星之夢幻島》國師　開啟互動占星

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國師化身虛擬角色 在遊戲中與玩家互動占星
由Future Game所發行的森林系輕冒險手遊《星之夢幻島》，除了邀請到唐綺陽作為代言人外，更在遊戲中打造了「國師」的專屬角色。
《星之夢幻島》遊戲設定中，國師化身為法力高強的占星師，而每位玩家都將擁有一隻白蓬蓬的精靈咪嚕，作為隨身夥伴守護玩家；唐綺陽形容「精靈咪嚕的存在，就像咪醬陪伴我一樣，帶給我安定的力量，遊戲中可愛呆萌的咪嚕，也能療癒大家忙碌一天疲憊的心。」
唐綺陽也特地為玩家精心設計了一套專屬的戀愛直覺測驗，在遊戲中不僅提供星座運勢、測驗，並且依據玩家的回答，給予專業解析，每日還能額外獲得特別獎勵。
日系療癒的森林輕冒險遊戲
《星之夢幻島》是一款輕鬆療癒的MMORPG手遊，日系畫風搭配生動的故事劇情，玩家們將在虛擬的「卡巴拉」國度，與占星大師-唐綺陽、能力多變精靈—咪嚕，共同討伐黑暗生物展開冒險旅程，也可以在廣闊的夢幻世界，休閒地在湖邊釣魚、游泳，盡可能地走遍地圖的每一個角落，你會獲得意想不到的樂趣。
菁英封測火熱進行中
官方正式展開為期5天的菁英封測，讓玩家搶先體驗遊戲，參加菁英封測的探險家們，於正式公測時登入S1(卡巴拉星)伺服器，使用同一帳號登入的第一個創立角色，將可獲得特別的獎勵禮包。
《星之夢幻島》日前已開放商店預約，事前登錄活動同步進行中，立即預約即可獲得咪嚕頭飾！官方更加碼開出iPhone13 Pro、Apple Watch、AirPods Max等各項大禮，有興趣的玩家可持續鎖定官網及官方粉絲專頁，以獲得第一手資訊及活動消息。
《星之夢幻島》官方網站：https://nl.futuregame.com.tw/