光陽攜手哈雷推全新款　柯勝峯：互補互利攻占市場

台灣大約有逾 1400 萬台登記的摩托車，這代表幾乎所有家庭都擁有一、兩台摩托車。多虧這份對摩托車的偏愛、獨特的技術優勢，以及製造業的領導地位，台灣摩托車品牌具有能力成為國際電動摩托車產業的領頭羊。

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去年年初，光陽受邀成為 LiveWire 策略合作夥伴，並以特殊目的收購公司 (SPAC) 掛牌上市。該公司董事長柯勝峯說：「重點是如何結合光陽與哈雷戴維森的優勢，並且幫助 LiveWire ，讓這項合作關係成為雙贏局面，如何達成互補互利？」

「 IONEX 是輕巧型機車，適合在都市裡騎乘。 LiveWire 投入大馬力機車的研發許久，這也是光陽想發展的方向。目前我們已推出兩款概念車， REVONEX 和 SUPERNEX 。 」

▲光陽 IONEX 是電動機車的領導品牌，為通勤族、企業和地方政府實現電動化解方。 (圖／記者Dimitri Bruyas 龔向華)

柯勝峯強調：「我們能將彼此的優勢發揮極致，光陽的製造非常強，相較美國，我們的製造成本較低，品質也好。 LiveWire 製造大馬力機車的技術較先進，因為他們經營這塊市場已有四、五年時間，從消費者和市場反應中獲得許多經驗。」

他表示：「這非常有助於我們拓展海外市場。」光陽已和許多業界領導品牌，如哈雷戴維森，簽下夥伴關係。柯勝峯幾年前曾參訪哈雷旗下品牌 LiveWire 總部，觀摩該品牌先進的電動機車。

柯勝峯說：「我們在 2018 年推出第一代的 IONEX 電動機車，但我們其實花了好多年研發。」光陽工業是一家台灣公司，以 KYMCO 此品牌專售摩托車。他繼續表示：「成功關鍵是要掌握消費者的需求。推出第一代 IONEX 後，我們很快發現在這個電動時代中，人們真正追求的不只是一種交通工具，而是不同的思維。」

事實上，光陽工業是機車製造商的領頭羊，銷售量稱霸台灣市場長達約 20 年時間。他說：「電動時代來臨，人們不僅追求綠色消費並使用乾淨的能源，他們還想經歷不同的體驗。更重要的，他們想讓其他人知道自己是電動車派的。」

為滿足消費者的需求，光陽工業在過去三年中的理念從「製造機車」轉化「提供客戶體驗」。這也是為什麼光陽決定針對 IONEX 系列佈建全新的能源交換網絡。柯解釋：「現在的車款和第一代差異相當大，因為第一代採用內燃機設計，但是現在不一樣了。今年我們預計將台灣的經銷商數量擴展到 100 家。」

▲柯勝峯為光陽工業董事長。光陽工業是一家台灣公司，以 KYMCO 此品牌專售摩托車。(圖／光陽提供)

對許多台灣人來說，電動機車甚至可完全取代汽車，因此台灣確實是電動機車市場的重要角逐地。然而，從 IONEX 生態系統的快速擴張可知，稱霸傳統機車市場已不能滿足光陽工業了。從去年九月份開始，憑藉完善的能源交換網路，光陽 IONEX 3.0 迅速引發熱議。柯勝峯補充道：「 IONEX 銷售成績的成長很亮眼。」

短短幾個月內，光陽的市佔率從 1% 成長到 5% 。「我們相當看好今年 IONEX 的成長，我認為不僅是電池交換系統， IONEX 尊榮換電的商業模式也是一大功臣。」 IONEX 最新的服務非常符合該品牌的精神「最得我心」，也就是「獨特出眾」、「引以為豪」及「持續追求」，這三個執行準則更是強調光陽十分重視客戶的消費體驗。