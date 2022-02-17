《黃金》正宮抓包「閨密當小三」 復仇2巴掌全打真的
民視八點檔《黃金歲月》昨晚劇情大快人心，劇中苗真抓到閨密羅巧倫跟丈夫王燦一起在出席慈善晚會，其中羅巧倫還被客戶稱為「高夫人」卻不否認，讓苗真認定兩人偷情的事實，憤而上前大賞兩人耳光，重頭戲也創下平均收視5.63，最高一分鐘收視6.55，全劇有189萬人收看，連網路討論區更是提早爆棚，打破全新紀錄。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-17 21:20:00
演活大老婆逆襲的苗真，表示昨晚看完播出之後，自己又跟著角色「家佳」哭了一次，對這幾場戲很有感，要特別謝謝對手演員給她滿滿的回饋，尤其晚會上的王燦跟羅巧倫，雖然劇中角色的立場對立，但私底下拍攝前幫助她入戲，甚至給她很多想像來幫助她點燃怒火，不僅如此，兩人甚至還要求苗真直接來真的，要她放膽打。
而另一場重頭戲是楚宣及賴慧如把苗真從晚會上拉到公園，讓苗真可以好好釋放壓力大哭，苗真說看到劇本的時候還特別請教總導演余蒨蒨，因為怕自己的哭點比較高，自己哭一下子就沒眼淚了，導演特別在拍攝之前先找她們一起聽故事，幫助演員入戲。果然3人除了台詞一次過，楚宣跟賴慧如還會捏捏她的手、拍拍她的背，讓她的情緒得以連貫，她說最後自己是哭到已經收工了，眼淚還無法停止。