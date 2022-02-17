李恆隆秀卷宗再批官商勾結　SOGO：最高法院已駁回在案

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李恆隆表示這些舞弊的官員從馬英九執政時期一直任職到蔡政府時代，相信蔡總統或蘇院長都被蒙在鼓裡，認為蔡總統不應該再姑息養奸。所謂「不可閱卷宗」，他說就是2013年經濟部按照最高行政法院的判決，將太流的公司登記，回復為「資本總額40億1千萬元，負責人：李恆隆」，但10天後卻被推翻，並將公司負責人變為徐旭東，後續經濟部甚至同意遠東集團各項公司變更登記，「配合度之高令人歎為觀止」！
針對今日李恒隆召開記者會宣稱有所謂SOGO案內幕一事，太平洋流通投資公司表示，其內容仍屬老調重彈，強調均經最高行政法院等各審級法院駁回在案。
太平洋流通投資公司表示，經濟部於民國2013年7月3日也核准本公司之董事變更登記等，是依據2013年5月9日裁判之最高行政法院2013年度判字第270號確定判決認定結果。太流公司指出，行政機關依法院確定判決辦理，是法治國家的最基本原則。如李恒隆對公司或相關個人有任何不實指控，公司必將追究到底。
說起這起經營權之爭，源於太平洋建設（簡稱太設）與日本崇光株式會社在1987年籌設太平洋崇光百貨，多年前爆發經營權大戰，當時太設因亞洲金融風暴經營出現問題，原本的金雞母SOGO百貨更讓太設狀況雪上加霜，但同時大家也才發現其實當時SOGO百貨體質不佳。
因此集團總裁章民強從集團切割出資本額1000萬元的太平洋流通投資公司（簡稱太流）控股SOGO百貨，隨後章家再將股權信託登記給太流負責人李恆隆，並自2002年開始衍生經營權大戰。SOGO經營權一度落入李恆隆手上，章家與李恆隆開始鬧翻。而李恆隆為了保住SOGO百貨，找上遠東集團總裁徐旭東合作，但李恆隆不滿增資登記後，太流的股權被稀釋，且痛失董事長位置，等於失去SOGO百貨主導權，因此多次痛批遠東集團入主SOGO違法。