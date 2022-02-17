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《最佳利益》2季燒1.5億　天心虧製作人再賣腎

▲天心打趣製作人陳慧玲要再賣腎。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
▲天心打趣製作人陳慧玲要再賣腎。（圖／群之噰傳播有限公司提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-02-17 22:30:00

天心主演的律政職人劇《最佳利益》續集規模升級，《最佳利益2-決戰利益》、《最佳利益3-最終利益》兩季總製作費高達1.5億台幣，製作人陳慧玲坦言，《最佳利益》本來就是一部諸多挑戰的戲，「從場景一直到演員調度，甚至臨演、特化、特效以及武打戲，將法律專業層面、戲的情感和人性的糾葛掙扎兼容並蓄，一切都要感謝我們的主創團隊和幕前幕後工作人員。」天心開玩笑說：「慧玲姐在第一季已經賣掉1顆腎了，我覺得第二季再一顆還是不夠的。」

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▲製作人陳慧玲砸1.5億台幣打造《最佳利益》續集。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
▲製作人陳慧玲砸1.5億台幣打造《最佳利益》續集。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
《最佳利益2-決戰利益》延續第一季的風格，透過推理和懸疑等元素來推進案件，讓觀眾可以看見加害者、被害者甚至律師的思維與態度，讓真相不再只是黑與白的分別，製作人陳慧玲更盼望社會多包容：「我們這個社會需要多一點包容、多一點同理心，這是我製作這部戲的初衷，本劇除了可以療癒人心之外，也希望可以帶給觀眾更多省思、理解事情的真相不會只有一個面向，也使得整個節奏更明快，視野上比第一季更開闊。」

▲温昇豪將秀武打功夫。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
▲温昇豪將秀武打功夫。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
首支幕後花絮今（17日）曝光，第一季的事務所老闆江紹宏（夏靖庭飾）與王牌律師方箏（天心飾）驚喜對話，方箏竟打算跳槽至昔日敵營京勤律師事務所，新環境與超展開的劇情相當令人期待。在花絮中一展武打姿態的温昇豪，作為《最佳利益2-決戰利益》連兩季班底，他表示與工作人員合作默契十足，一點就通，並分享：「第二季預算更高、拍攝的手法跟規格也都提高了，故事線也更精彩，第一季受到觀眾的喜愛才有了第二季的開始，希望觀眾可以多多支持《最佳利益2-決戰利益》，讓我們能夠繼續走下去。」


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