黃熙《良辰吉時》孵3年　侯孝賢認證：台劇難見

李康生、謝欣穎、楊祐寧主演的奇幻台劇《良辰吉時》充滿詭譎氣氛，一隻傀儡猴受人操控，透過眾多角色的生命際遇，引領出荒謬的人性篇章。起初故事靈感來自一名人生悲喜參半的女子，最後跑去跳超渡死者的「牽亡魂」儀式。身兼導演與編劇的黃熙表示，原本想像是一部電影長片劇本，但某天晚上刷牙時，他莫名對著鏡子哼起兒時流傳的順口溜，「星期一，猴子穿新衣；星期二，猴子肚子餓…」當他一直念到「星期十，猴子死翹翹」，突然感到全身發毛，有點詭異，於是冒出：「如果就此寫幾個小故事，應該滿有趣吧。」開始建構一個帶有魔幻色彩，又映照現實的劇本。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-17 22:40:00
黃熙最終耗費3年多的時間，一步步完成《良辰吉時》，擔任總監製的侯孝賢導演過程中也給予不少提點，建議他從角色及生活周邊熟悉的事物出發，甚至從耳熟能詳的社會事件延伸，鋪陳出一部橫跨生死、渴望與人性情感的作品。黃熙認為，《良辰吉時》主要想讓觀眾透過劇來以詼諧的角度看淡生活中許多荒謬的社會現象，對比其他台劇，將有如「突然來了一道異國料理刷新味蕾」這般存在，當中的韻味可以讓觀眾反覆咀嚼。
侯孝賢十分欣賞黃熙描繪人事物的敏銳視角，這回首度擔任劇集總監製，侯孝賢表示：「《良辰吉時》劇組團隊，有許多和我合作多年的工作人員，包括美術、攝影、剪接和演員等，搭配黃熙的劇本和敘事手法，相信會有很不一樣的戲劇風格呈現，加上國際投資合作，絕對會是難得一見的台劇作品。」在劇中擔任至關重要角色的張艾嘉也說：「這是一個充滿驚喜與人性的故事，觀眾一定會喜歡。」
聊到《良辰吉時》與其他台劇最不一樣的地方？黃熙認為攝影指導姚宏易導演形容的最對味，因為這部劇像是每天都吃同一種食物，卻突然來了一道異國料理刷新味蕾，好吃與否見仁見智，但絕對是不一樣的風味，他直說：「《良辰吉時》不是恐怖片，但懸疑詭譎，人與人之間的羈絆，情感獨特，人生路途上，每個章節都至關重要，沒看到最後不會知道結局，縱使淒涼，當中的韻味卻可以反覆咀嚼。」《良辰吉時》於3月27日起，每周日晚上9點在CATCHPLAY+影音平台、HBO頻道及HBO GO平台同步上架首播。