三星S22狂被嫌卻賣到爆單　網曝「1關鍵」：安卓救星來了

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其中，頂規的S22 Ultra內建S Pen，一登場業界人士就相當看好此款買氣，果然成為爆單王，也成為討論話題。網友表示「Note才是搖錢樹」、「Note用戶的換機潮」、「有筆的需求還是不少吧」、「Note粉忍不住了。」
面對此波買氣，部分網友冷靜地認為「等有上銷量排行前十名再說」，更有人覺得「補貨中」是一場業者的「飢餓行銷」手段。網路上就有實際預購成功的網友跳出來反擊，該名網友實際到門市預購，且於門市詢問S22 Ultra的貨量，店家表示單色限量50台，共有4色，以官網顯示的60家店來算，最低數量約1.2萬台，但還不包含網購平台和電信商通路，保守估計應該有2萬台，認為「三星這鋪貨要說飢餓行銷，也有點飽吧！ 」
《NOWnews今日新聞》實際詢問台灣三星，官方表示：「這次預購的確較上一代熱絡且超乎預期，但尚無法提供銷售數字。」面對消費者的支持，雖然目前三星商城預購優惠已額滿，但為滿足消費者購機需求，提前推出開賣好禮搶先預約方案，預計將於3/18正式出貨，其他通路預購優惠持續進行中，但還是要依各通路公告為準。
而這波預購又以S22 Ultra最熱賣，就有網友發現，三星商城在預購1小時左右，S22 Ultra 就出現「補貨中」。廠商早已經掌握到S22 Ultra銷量亮眼，台灣三星觀察去年旗艦機S21的購買組成發現，當中約有2成來自Noter(Note系列使用者)，這次S22 Ultra內建S Pen，更是讓他們深具信心，開賣前就表示期望有70% Noter回歸，且預計在上市前三個月，S22 Ultra銷量佔比會超過5成，而S22系列整體將較前代成長20%。