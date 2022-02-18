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三星S22狂被嫌卻賣到爆單　網曝「1關鍵」：安卓救星來了

▲三星最新旗艦機S22系列預購成績亮眼，有網友不解問：「為何三星這次賣那麼好？」(圖／三星提供)
▲三星最新旗艦機S22系列預購成績亮眼，有網友不解問：「為何三星這次賣那麼好？」(圖／三星提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-02-18 01:08:33｜2022-02-18 01:23:31

三星S22系列最新旗艦機於2/16開放預購，有不少通路在一天內都已經出現「補貨中」無法下單的狀態，對比以往預購狀況，三星S22銷售感覺相當亮眼，也引起PTT網友好奇Po文發問：「為何三星這次賣那麼好？」

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網友認為三星上半年旗艦機S22系列沒看到亮點或劃時代的創新，完全不知道賣點是什麼，上網發問：「為何賣到缺貨？是錯過什麼了嗎？」此文一出，眾人推爆留言，正反兩方意見都有，有支持者對於「正面四邊等窄」給予高度評價，認為有「索尼的審美觀，三星的系統，完美！」、「安卓希望」、「安卓要買好一點的就這幾支了。」

其中，頂規的S22 Ultra內建S Pen，一登場業界人士就相當看好此款買氣，果然成為爆單王，也成為討論話題。網友表示「Note才是搖錢樹」、「Note用戶的換機潮」、「有筆的需求還是不少吧」、「Note粉忍不住了。」

▲三星S22 Ultra內建S Pen，吸引Noter 換機。（圖／三星提供）
▲三星S22 Ultra內建S Pen，吸引Noter換機。（圖／三星提供）
面對此波買氣，部分網友冷靜地認為「等有上銷量排行前十名再說」，更有人覺得「補貨中」是一場業者的「飢餓行銷」手段。網路上就有實際預購成功的網友跳出來反擊，該名網友實際到門市預購，且於門市詢問S22 Ultra的貨量，店家表示單色限量50台，共有4色，以官網顯示的60家店來算，最低數量約1.2萬台，但還不包含網購平台和電信商通路，保守估計應該有2萬台，認為「三星這鋪貨要說飢餓行銷，也有點飽吧！ 」

 《NOWnews今日新聞》實際詢問台灣三星，官方表示：「這次預購的確較上一代熱絡且超乎預期，但尚無法提供銷售數字。」面對消費者的支持，雖然目前三星商城預購優惠已額滿，但為滿足消費者購機需求，提前推出開賣好禮搶先預約方案，預計將於3/18正式出貨，其他通路預購優惠持續進行中，但還是要依各通路公告為準。

▲目前三星商城的S22 Ultra呈現「補貨中」無法下單的狀態。(圖／翻攝三星商城網站)
▲目前三星商城的S22 Ultra呈現「補貨中」無法下單的狀態。(圖／翻攝三星商城網站)
而這波預購又以S22 Ultra最熱賣，就有網友發現，三星商城在預購1小時左右，S22 Ultra 就出現「補貨中」。廠商早已經掌握到S22 Ultra銷量亮眼，台灣三星觀察去年旗艦機S21的購買組成發現，當中約有2成來自Noter(Note系列使用者)，這次S22 Ultra內建S Pen，更是讓他們深具信心，開賣前就表示期望有70% Noter回歸，且預計在上市前三個月，S22 Ultra銷量佔比會超過5成，而S22系列整體將較前代成長20%。

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