NOW早報／設計師鏈擴大15人確診！陳時中懷疑感染源是她

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還原整起群聚案，先是新北市設計師（案19665）與房屋代銷公司人員（案19813）在同間餐廳用餐染疫，導致同職場的2人（案18159、案19816）確診，再加上唱歌群聚延伸、以及設計師室友、和案19859的父母，整條傳播鍊共累計15人確診。
其中案19859是一名為50多歲的女性，其父母（案19883、案19884）於昨日雙雙染疫，對此，陳時中表示，該案CT值從34.5增加到37.7，疑為感染源頭，但仍有待後續比對。
至於高雄鳳山家庭群聚與紅茶店員的基因定序出爐，醫療應變組副組長羅一鈞指出，均和高雄港群聚一樣，但在鳳山家庭案中，母親是從中國入境來台，原本懷疑是防疫旅館染疫，不過CT值已經從高轉低，像是社區中的感染，目前確定屬於高雄本土序列，研判和高雄當地社區相關，詳細接觸史有待調查中。
今日天氣／水氣增加！中部以北地區有雨 低溫掉到15度
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（18）日天氣仍受到華南雲雨區東移的影響，不過各地水氣又比昨日更多，在中部以北地區、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，南部平地則偶爾也會有些零星飄雨出現。
溫度方面，今日夜晚至清晨各地低溫普遍落在15到17度之間，白天高溫上，今日因各地雲量偏多，北台灣高溫恐在19到21度左右，整天身體感受上較為涼冷，其餘地區大約落在23、24度，感受上較為舒適溫暖，但仍需留意日夜溫差，提醒民眾做好保暖的工作。
遭匡列須自費隔離怨聲大 陳時中回應：會找地方政府開會
農曆春節後本土疫情雖未呈「指數型爆發」，但也沒有完全止住，呈現各縣市零星傳播鏈悶燒的趨勢，持續有民眾接受到通知被匡列隔離，而衍生出能否居家隔離、入住防疫旅館公費或自費的爭議，也掀起不少抱怨。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會再和地方政府開會協商，盡量讓民眾損失降到最低。
最近網路上時常有民眾抱怨，自己被匡列隔離後必須強制入住防疫旅館，然後還要自費，不過部分縣市例如台北、高雄等，則會公費讓民眾住防疫旅館，各縣市不同調，也造成不少爭議。
對此，陳時中表示，目前被匡列的密切接觸者若要居家隔離，原則上必須符合一人一室的條件，否則就要送集檢所或防疫旅館。至於民眾自費隔離的部分，陳時中承諾會再和各地方政府開會協商，盡量設法讓民眾損失降到最低。
陳時中直言被匡列隔離的民眾並沒有錯，只是配合防疫措施，不希望他們因此感覺受到懲罰。
巴戈遺照綻放笑顏 親友淚揭選用原因
綜橫演藝圈60年的資深藝人巴戈，去年9月診斷出胰臟癌，一直積極持續治療中，2月15日住進台北長庚醫院後，隔日病危辭世，令眾多親友、粉絲感到不捨。經過家族投票後，選了一張巴戈綻放笑顏的照片作為遺照，選用原因是「因為第一眼看到，就覺得他很開心樂觀溫暖」！
巴戈8歲當上童星，32歲奪下金鐘獎，主持過《強棒出擊》、《雙星報喜》、《就在今夜》等精彩節目，帶給觀眾無限歡笑，退休後也積極投入公益活動，為許多年長藝人送上溫暖，常常出現好友聚會上的他，去年診斷出胰臟癌後，便鮮少現身，10月在劉福助的81歲壽宴上，他雖身形暴瘦，依舊露出爽朗笑容，毫無病態，網友還稱讚他保養得真好。
巴戈自2008年起接受好友紀寶如邀請，在台灣優質生命協會擔任常務理事及理事長，號召娛樂圈等藝人共襄盛舉，舉辦各項公益活動，2020年更親自邀請好友方芳芳擔任現任理事長。協會祕書長紀寶如表示，這14年來巴戈從第一線獨老探訪，到各大活動與募款上不遺餘力、親力親為，即便罹癌後身體狀況不佳，仍掛心各項公益活動，很感佩他的付出，更對摯友辭世相當心痛。巴戈靈堂將於2月18日上午10時於麗緻生命會館民權館開放，並將在2月25日第一殯儀館景行廳舉行告別式。
怕得罪中國市場？火箭隊買下坎特隨即釋出 外交部不評論
美國職籃（NBA）前塞爾提克中鋒坎特（Enes Kanter Freedom）在交易截止日被賣到火箭隊，數日後遭到釋出，成為自由球員。外界質疑坎特經常批評中國違反人權，火箭隊疑似怕得罪中國市場而將他釋出。外交部昨（17）日表示，由於不知道中國是否有跟球團施壓，因此不便評論。
外交部昨日例行記者會上，北美司司長徐佑典答覆媒體提問表示，外交部基本上感謝坎特對台灣的支持，他也選擇跟民主、自由站在同一邊，也會持續捍衛得來不易的民主和自由。因為外交部沒資訊中國是否向NBA球隊施壓，所以不予評論。
火箭隊過去積極拓展中國市場，曾經以狀元籤選取中國中鋒姚明，一度成為在中國最知名的NBA球隊。但前總管莫瑞（Daryl Morey）在2019年因香港事件發言而引起爭議，最後莫瑞也離開了火箭球團。
土耳其裔的坎特在NBA征戰11年，打過6隻球隊，他原名恩尼斯．坎特（Enes Kanter），去年入籍美國時姓氏加入「自由」（Freedom），改名為Enes Kanter Freedom。坎特先前不只批評土耳其政府侵犯人權，還點名從NBA轉戰中國職籃(CBA)的林書豪對極權國家違反人權行為漠視。坎特甚至在接受美國媒體訪問時，大讚台灣是美麗的國家，還說「蔡英文總統是我的英雄」，表達愛台灣的心情。
日前坎特與薛洛德（Dennis Schroder）一起被交易到火箭隊，他本季在塞爾提克隊出賽35場只有3.7分、4.6籃板。近幾年連續被尼克、拓荒者、塞爾提克賣出。
IG最強「抓姦功能」曝！1招看光歷史互動 網起雞皮疙瘩
現代人手機不離身，習慣將生活中點點滴滴分享至社交平台，其中Instagram便頗受台灣人青睞，就有網友近期在手機版IG中發現一個新功能，點入後裡頭能看到從開辦帳號到現在所有的歷史互動紀錄，調出許多網友的青春回憶，更有人利用此功能得到另一半出軌的證據，相當好用。
原PO於Dcard中發文，說明某天在IG發現新功能「帳號紀錄」，裡頭搜集該帳號從創始以來所有的互動紀錄，將此功能分享網路後引起眾人迴響，「我看完我自己的快要笑瘋，尷尬到可以用腳趾摳出一座芭比夢幻城堡」、「尷尬到全身起雞皮疙瘩」、「之前發現這功能的時候快尷尬瘋^_^」，甚至有人利用此功能看清另一半「這些功能幫助我抓到男友出軌」。
可該功能疑是IG的新版測試功能，查看路徑並非所有帳號相同，故以下會提供兩種點選方式，有興趣查看的讀者可依自身帳號情形調整操作。
方法一：點入IG個人檔案＞右上「三根橫線」＞點選「你的動態」＞裡頭便有包含互動紀錄、帳號紀錄、搜尋紀錄等內容。
方法二：個人檔案＞右上「三根橫線」＞「設定」＞「帳號安全」＞「資料和紀錄」＞「存取資料」。
經NOWnews記者測試，「帳號紀錄」中的內容目前無法刪除，但「互動」中的留言、說讚內容及限時動態回覆皆能手動刪除，方法是點下右上的「選取」，點選要刪除的內容後再點按下方紅色的「刪除」即可。（編輯：賴禹妡）